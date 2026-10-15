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Kamilla királyné felfedte: ez Károly király legidegesítőbb vacsora előtti szokása

i-Images / eyevine - Pool / i-Images
brit királyi család Kamilla királyné III. Károly király esti szokás
Klusovszki Kíra
2026.10.15.
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A brit uralkodó élete tele van olyan különc szokásokkal és szigorú rutinokkal, amelyekről még a hozzá legközelebb állók sem szívesen beszélnek. Felesége azonban most felfedte Károly király egy olyan szokását, amely még az ő türelmét is rendszeresen próbára teszi.

A brit királyi család furcsa szokásain már aligha lepődik meg bárki, III. Károly király azonban még a saját feleségét is képes kihozni a sodrából. Kamilla királyné most felfedte, mi az, amit férje vacsora előtt csinál, és amitől legszívesebben a falra mászna.

Károly király hétköznapi szokásai néha még Kamillát is idegesítik.
Károly király és Kamilla királyné  több hétköznapi szokásukon is össze szoktak különbözni.
Forrás: Northfoto
  • Károly királynak számtalan különc szokása és hóbortja van a hétköznapokban.
  • A legmeglepőbbekről már a gyermekei, sőt időnként a palota alkalmazottai is beszámoltak.
  • Kamilla királyné azonban elárulta, melyik az a szokása az uralkodónak, ami időnként még nála is kiveri a biztosítékot. 

Károly királynak számtalan hóbortja van 

Fogkrém, félmeztelen fejenállás és saját bútorok a bőrönd helyett – III. Károly király hétköznapi szokásai legalább annyira meglepőek, mint amennyire szokatlanok. Ez persze nem jelent újdonságot, hisz Harry herceg, sőt a palota alkalmazottjai is számtalanszor beszámoltak már az uralkodó különcségeiről.

A pletykák szerint Károly minden reggel pontosan meghatározott mennyiségű fogkrémet nyom a fogkeféjére, a fürdővizének hőmérsékletére pedig különösen kényes.

De még a mozgás terén is rendhagyó módszereket követ; Harry szerint régen előfordult, hogy úgy nyitott be apjához, hogy az éppen fejen állt, egy szál alsónadrágban, az ajtónak támaszkodva vagy egy rúdon lógva, akár egy gyakorlott akrobata. Emellett a király még utazás közben sem szívesen mond le az otthoni kényelemről, így állítólag saját bútorait, ágyneműjét, sőt ortopéd ágyát is képes magával cipeltetni egy-egy hosszabb útra. Hétköznapi hóbortjai miatt azonban feleségével, Kamillával is gyakran összekülönböznek, hisz míg Károly hideg időben is szívesen nyitja ki az ablakot, a királyné rendre bezárja, hisz inkább a meleget kedveli. 

Ez az egy szokása még Kamillát is idegesíti

Bár a brit uralkodónak számos különös szokása van, mégis akad köztük egy, amely Kamillát is rendszeresen kihozza a sodrából.

A 79 éves királyné a BBC új dokumentumfilmjében árulta el, hogy Károly király vacsora előtti szokása bizony nem mindig teszi könnyűvé a közös kikapcsolódást.

Kamilla ugyanis ebben az idősávban szeret elmerülni egy jó könyvben, ám Károly annyira bele tud feledkezni az olvasásba, hogy nem mindig tudja visszafogni a reakcióit. Felesége szerint az uralkodó időnként olyan hangosan fel tud nevetni egy-egy részleten, hogy onnantól már képtelen a saját olvasmányára koncentrálni.
 

Néha, amikor éppen nagyon belemerülök egy könyvbe, meghallom, hogy ő hangosan nevet valamin. Ez nagyon zavaró. Nem tudok visszamerülni a könyvembe, vagy egyszer csak azon kapom magam, hogy sírok. De ez egy kellemes, csendes időszak

vallotta be a királyné.

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