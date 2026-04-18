Az esti gyümölcs, ami csökkenti a kortizolszintet és segít jobban aludni − Sőt, még Károly király is imádja

Esténként sokan kerülünk ugyanabba a borzasztó helyzetbe: szeretnénk valami édeset, de olyat, ami nem túl nehéz, nem terheli meg a gyomrot, és nem pörgeti fel az energiaszintet lefekvés előtt. Valamint az sem ártana, ha lenne valami jótékony hatása is. Ne aggódj, van egy jó hírünk! Létezik egy gyümölcs, amely pont ezt a szerepet töltheti be, segít csökkenteni kortizolszintet, ráadásul a szervezetnek is több fronton jót tesz, na meg finom is.
Egy kicsi gyümölcs, ami megmentheti a kortizolszintet és ezzel együtt a bőröd is
- Egy bizonyos gyümölcs segíthet csökkenteni az esti kortizolszintet.
- Természetes vegyületei támogatják a relaxációt és az alvást.
- Emellett az immunrendszernek és az emésztésnek is jót tesz.
A dietetikusok szerint, bizonyos ételek segíthetnek a szervezetnek „átkapcsolni” egyfajta esti üzemmódba. Ez különösen fontos, mert a modern élet egyik legnagyobb kihívása az, hogy a nap végén le tudj lassítani: a fejben pörgő gondolatok, a stressz és a képernyők fénye mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az elalvás ne legyen olyan egyszerű, mint szeretnénk.
A kulcs sokszor a hormonoknál keresendő, különösen egy bizonyosnál, amivel Károly királynak is meggyűlt a baja fiatal korában. Egy néhai Erzsébet királynőről szóló könyveben említést tesznek arról, hogy Károly anno sokszor szenvedett álmatlanságban és az egyik királyi orvosuk javasolta a kivi esti fogyasztását, ami a fanyar ízével Károly egyik kedvenc gyümölcsévé vált az eper mellett, amit többnyire a süteményeken kedvel.
Mi az a kortizol, és miért számít este?
A kortizol a szervezet egyik legfontosabb stresszhormonja, amelyet a mellékvesék termelnek. Normális esetben teljesen természetes szerepe van:
reggel segít felébreszteni a szervezetet, napközben pedig energiát biztosít és támogatja a stresszhelyzetek kezelését.
A gond akkor kezdődik, amikor a kortizolszint estére sem csökken le megfelelően. Ez történhet akkor, ha tartós a stressz, a túlterheltség vagy kevés a pihenés. Ilyenkor az agy nehezebben kapcsol ki, az elalvás elhúzódhat, az alvás pedig felszínesebbé válhat.
Éppen ezért minden olyan apró szokás – akár egy jól megválasztott esti snack – segíthet, ami támogatja a szervezet természetes megnyugvását.
A meglepően sokoldalú esti nasi
És itt lép színre egy savanykás gyümölcs, amelyről egyre több kutatás mutatja ki, hogy több, mint egyszerű vitaminforrás: a kiwi vagy kivi.
Ez az apró, zöld belsejű gyümölcs valójában igazi tápanyagcsomag. Gazdag C-vitaminban és K-vitaminban, amelyek segítik az immunrendszert – különösen azokban az időszakokban, amikor „valami mindig zavar” . Emellett jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, így az emésztést is támogatja.
A kiviben található aktinidin nevű enzim ráadásul segít a fehérjék lebontásában, ami hozzájárulhat a hatékonyabb tápanyagfelszívódáshoz és a könnyebb emésztéshez.
Miért érdemes este enni? − A kivi alvásra gyakorolt hatás
A kivi egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy olyan természetes vegyületeket tartalmaz, amelyek segíthetnek a szervezetnek ellazulni. A gyümölcsben található szerotonin és melatonin például kulcsszerepet játszik az alvási ciklus szabályozásában.
Egy 2023-as kutatás során sportolók lefekvés előtt két kivit fogyasztottak. Az eredmények szerint javult az alvás minősége és a regeneráció, a résztvevők pedig pihentebben ébredtek, mint azok, akik nem ettek a gyümölcsből.
A kivi ráadásul alacsony glikémiás indexű, ami azt jelenti, hogy nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. A benne lévő rostok miatt a cukor lassan szívódik fel, így az esti édességvágy csillapítása nem jár energialökettel – csak egy kellemesen nyugodt lezárásával a napnak.
Melyik kivit válaszd?
Ha a boltban állva dilemmázol, két népszerű változat közül választhatsz.
- Az arany (gold) kivi édesebb, és még több C-vitamint tartalmaz – tökéletes választás, ha este valami desszertszerű ízre vágysz.
- A zöld kivi savanykásabb, viszont több rostot tartalmaz, így az emésztés támogatásában erősebb.
Bármelyiket választod, egy biztos: ez az apró gyümölcs sokkal többet tud, mint elsőre gondolnád. Sőt, ha a király is ezt nasizza mindennap nap, akkor olyan rossz nem lehet.
Ezek is érdekelhetnek: