Az esti gyümölcs, ami csökkenti a kortizolszintet és segít jobban aludni − Sőt, még Károly király is imádja

Hajdu Viktória
2026.04.18.
Ha este rád tör az édesség utáni vágy, ez a gyümölcs lehet a legjobb választás. Ez a kortizolszint-csökkentő savanykás gyümölcs az egész testedre jótékony hatással lesz!

Esténként sokan kerülünk ugyanabba a borzasztó helyzetbe: szeretnénk valami édeset, de olyat, ami nem túl nehéz, nem terheli meg a gyomrot, és nem pörgeti fel az energiaszintet lefekvés előtt. Valamint az sem ártana, ha lenne valami jótékony hatása is. Ne aggódj, van egy jó hírünk! Létezik egy gyümölcs, amely pont ezt a szerepet töltheti be, segít csökkenteni kortizolszintet, ráadásul a szervezetnek is több fronton jót tesz, na meg finom is.

Kortizolszint csökkentő gyümölcsöt eszik egy család az asztalnál.
A kivi már évtizedek óta a családi asztalok természetes kortizolszint-csökkentő csodagyümije!
Forrás:  Getty Images

Egy kicsi gyümölcs, ami megmentheti a kortizolszintet és ezzel együtt a bőröd is

  • Egy bizonyos gyümölcs segíthet csökkenteni az esti kortizolszintet.
  • Természetes vegyületei támogatják a relaxációt és az alvást.
  • Emellett az immunrendszernek és az emésztésnek is jót tesz.

A dietetikusok szerint, bizonyos ételek segíthetnek a szervezetnek „átkapcsolni” egyfajta esti üzemmódba. Ez különösen fontos, mert a modern élet egyik legnagyobb kihívása az, hogy a nap végén le tudj lassítani: a fejben pörgő gondolatok, a stressz és a képernyők fénye mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az elalvás ne legyen olyan egyszerű, mint szeretnénk.

A kulcs sokszor a hormonoknál keresendő, különösen egy bizonyosnál, amivel Károly királynak is meggyűlt a baja fiatal korában. Egy néhai Erzsébet királynőről szóló könyveben említést tesznek arról, hogy Károly anno sokszor szenvedett álmatlanságban és az egyik királyi orvosuk javasolta a kivi esti fogyasztását, ami a fanyar ízével Károly egyik kedvenc gyümölcsévé vált az eper mellett, amit többnyire a süteményeken kedvel.

Mi az a kortizol, és miért számít este?

A kortizol a szervezet egyik legfontosabb stresszhormonja, amelyet a mellékvesék termelnek. Normális esetben teljesen természetes szerepe van: 

reggel segít felébreszteni a szervezetet, napközben pedig energiát biztosít és támogatja a stresszhelyzetek kezelését.

A gond akkor kezdődik, amikor a kortizolszint estére sem csökken le megfelelően. Ez történhet akkor, ha tartós a stressz, a túlterheltség vagy kevés a pihenés. Ilyenkor az agy nehezebben kapcsol ki, az elalvás elhúzódhat, az alvás pedig felszínesebbé válhat.

Éppen ezért minden olyan apró szokás – akár egy jól megválasztott esti snack – segíthet, ami támogatja a szervezet természetes megnyugvását.

A meglepően sokoldalú esti nasi

És itt lép színre egy savanykás gyümölcs, amelyről egyre több kutatás mutatja ki, hogy több, mint egyszerű vitaminforrás: a kiwi vagy kivi.

Ez az apró, zöld belsejű gyümölcs valójában igazi tápanyagcsomag. Gazdag C-vitaminban és K-vitaminban, amelyek segítik az immunrendszert – különösen azokban az időszakokban, amikor „valami mindig zavar” . Emellett jelentős mennyiségű rostot tartalmaz, így az emésztést is támogatja.

A kiviben található aktinidin nevű enzim ráadásul segít a fehérjék lebontásában, ami hozzájárulhat a hatékonyabb tápanyagfelszívódáshoz és a könnyebb emésztéshez.

Miért érdemes este enni? − A kivi alvásra gyakorolt hatás

A kivi egyik legérdekesebb tulajdonsága, hogy olyan természetes vegyületeket tartalmaz, amelyek segíthetnek a szervezetnek ellazulni. A gyümölcsben található szerotonin és melatonin például kulcsszerepet játszik az alvási ciklus szabályozásában.

Egy 2023-as kutatás során sportolók lefekvés előtt két kivit fogyasztottak. Az eredmények szerint javult az alvás minősége és a regeneráció, a résztvevők pedig pihentebben ébredtek, mint azok, akik nem ettek a gyümölcsből.

A kivi ráadásul alacsony glikémiás indexű, ami azt jelenti, hogy nem emeli meg hirtelen a vércukorszintet. A benne lévő rostok miatt a cukor lassan szívódik fel, így az esti édességvágy csillapítása nem jár energialökettel – csak egy kellemesen nyugodt lezárásával a napnak.

Melyik kivit válaszd?

Ha a boltban állva dilemmázol, két népszerű változat közül választhatsz.

  • Az arany (gold) kivi édesebb, és még több C-vitamint tartalmaz – tökéletes választás, ha este valami desszertszerű ízre vágysz. 
  • A zöld kivi savanykásabb, viszont több rostot tartalmaz, így az emésztés támogatásában erősebb.

Bármelyiket választod, egy biztos: ez az apró gyümölcs sokkal többet tud, mint elsőre gondolnád. Sőt, ha a király is ezt nasizza mindennap nap, akkor olyan rossz nem lehet. 

