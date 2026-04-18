Az esti gyümölcs, ami csökkenti a kortizolszintet és segít jobban aludni − Sőt, még Károly király is imádja

Esténként sokan kerülünk ugyanabba a borzasztó helyzetbe: szeretnénk valami édeset, de olyat, ami nem túl nehéz, nem terheli meg a gyomrot, és nem pörgeti fel az energiaszintet lefekvés előtt. Valamint az sem ártana, ha lenne valami jótékony hatása is. Ne aggódj, van egy jó hírünk! Létezik egy gyümölcs, amely pont ezt a szerepet töltheti be, segít csökkenteni kortizolszintet, ráadásul a szervezetnek is több fronton jót tesz, na meg finom is.

A kivi már évtizedek óta a családi asztalok természetes kortizolszint-csökkentő csodagyümije!

Természetes vegyületei támogatják a relaxációt és az alvást.

Emellett az immunrendszernek és az emésztésnek is jót tesz.

A dietetikusok szerint, bizonyos ételek segíthetnek a szervezetnek „átkapcsolni” egyfajta esti üzemmódba. Ez különösen fontos, mert a modern élet egyik legnagyobb kihívása az, hogy a nap végén le tudj lassítani: a fejben pörgő gondolatok, a stressz és a képernyők fénye mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az elalvás ne legyen olyan egyszerű, mint szeretnénk.

A kulcs sokszor a hormonoknál keresendő, különösen egy bizonyosnál, amivel Károly királynak is meggyűlt a baja fiatal korában. Egy néhai Erzsébet királynőről szóló könyveben említést tesznek arról, hogy Károly anno sokszor szenvedett álmatlanságban és az egyik királyi orvosuk javasolta a kivi esti fogyasztását, ami a fanyar ízével Károly egyik kedvenc gyümölcsévé vált az eper mellett, amit többnyire a süteményeken kedvel.

Mi az a kortizol, és miért számít este?

A kortizol a szervezet egyik legfontosabb stresszhormonja, amelyet a mellékvesék termelnek. Normális esetben teljesen természetes szerepe van:

reggel segít felébreszteni a szervezetet, napközben pedig energiát biztosít és támogatja a stresszhelyzetek kezelését.

A gond akkor kezdődik, amikor a kortizolszint estére sem csökken le megfelelően. Ez történhet akkor, ha tartós a stressz, a túlterheltség vagy kevés a pihenés. Ilyenkor az agy nehezebben kapcsol ki, az elalvás elhúzódhat, az alvás pedig felszínesebbé válhat.