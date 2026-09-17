A 62 éves Charles Spencer, Diana hercegné öccse szeptember 22-én jelenteti meg Swan Song: Diana, My Sister (Hattyúdal: a nővérem, Diana) című memoárját, amelyből szeptember 16-án közölt először részleteket a Daily Mail. Earl Spencer a könyvében felidézi azt a feszült telefonbeszélgetést is, amelyet Diana hercegné halála után folytatott az akkori Károly herceggel.

Diana hercegné öccse, Charles Spencer a hamarosan megjelenő könyvével

Forrás: Instagram

A két férfi azon vitatkozott, hogy Vilmos herceg és Harry herceg részt vegyen-e édesanyjuk temetésén, és a koporsó mögött haladjanak-e. Vilmos ekkor 15, Harry pedig mindössze 12 éves volt. Spencer ezt határozottan ellenezte, Károly viszont kifejezetten szerette volna, hogy gyerekei megjelenjenek a nyilvánosság előtt.

„Károly herceg rámzúdította a dühét, én pedig nem szakítottam félbe. Aztán elhallgatott. Azt hittem, azért tart szünetet, hogy megpróbáljon uralkodni magán, de ezután kimonda azt, amit mindig is érzett Diana iránt, régóta elfojtott megvetésének adott hangot, valamint elárulta, mennyire zavarta, hogy a világot ennyire megrázta a hercegné halála” – írja Spencer.

Ezután állítása szerint Károly azt mondta neki:

Nyugodj meg, hamarosan elfelejtjük őt.

Spencer azt írja, annyira megdöbbent, hogy néhány másodpercig válaszolni sem tudott, majd csak annyit mondott: „Nem hiszem el, hogy ezt most kimondtad”, és letette a telefont.

A Buckingham-palota reagált Diana hercegné öccsének állítására

A Buckingham-palota szóvivője közleményben válaszolt a könyvben szereplő állításokra.

Elvi okokból nem kommentálunk könyveket, Őfelsége ugyanakkor tisztában van azzal, hogy egy testvér elvesztése okozta fájdalom elhomályosíthatja a józan ítélőképességet, befolyásolhatja a megítélést és olyan módon színezheti át az emlékeket, amelyet mások még sok évvel a veszteség után sem feltétlenül érzékelnek.

Vilmos és Harry 2017-ben, a BBC Diana, 7 Days című dokumentumfilmjében arról beszéltek, hogy közös családi döntés született arról, hogy csatlakoznak édesanyjuk temetési menetéhez.

„Nem volt könnyű döntés, és a család közösen határozott úgy, hogy ezt tesszük” – mondta akkor Vilmos.