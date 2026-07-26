III. Károly volt komornyikja kitálalt: ezek a király autós allűrjei − Egy dolgot pedig nem tűr meg a kocsiban

Grant Harrold évekig dolgozott a brit királyi családnak. Az egykori komornyik a Daily Mirrornak számolt be tapasztalatairól, ahol többek között még Károly király autókhoz fűződő viszonyáról is beszélt.

Károly király szeretett Aston Martinjával.

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A brit király híresen jó sofőr, autóiban mindig pedáns rend van.

III. Károly egyetlen dolgot nem visel ela járgányaiban.

A királyi család egykori komornyikja, Grant Harrold több részletet is megosztott az uralkodó vezetési szokásairól.

Egykori komornyik a Károly király autókhoz fűződő viszonyáról beszélt

A brit király messze földön híres az autók szeretetéről, kedvenc négykerekűje az az Aston Martin DB6 Volante, amit még 21 évesen kapott ajándékba, tavaly pedig egy angol-kínai együttműködésben készült Lotus Eletre SUV-ot szerzett be, mely kevesebb, mint három másodperc alatt éri el a 100 km/h-t.

III. Károly azonban nemcsak nézegeti az autókat, hanem előszeretettel ragadja meg a volánt, amiben Grant Harrold beszámolója szerint még a képzett autóversenyzőket is megszégyeníti. „Fent voltunk a Balmoral birtokon, mentünk valahova, és úgy döntött, hogy vezet” − mesélte az egykori komornyik, aki egy munkatársával elöl ült, míg az anyósülést Westminster hercege foglalta el.

Kiemelkedően jó sofőr volt. A vidéki utak meglehetősen rázósak Balmoral környékén, de mi csak egy átlagos beszélgetést folytattunk. Szürreális pillanat volt.

Érdemes tudni, hogy az elkötelezett környezetvédő Károly király néhány autóját, többek között szeretett Aston Martinját, illetve a királyi család két Bentley limuzinját is úgy alakították át, hogy bioüzemanyaggal is működhessen.

Ezt az egy dolgot nem tűri az autóban Károly király

A brit királyi udvar egykori komornyikja arról is beszámolt, hogy miként bánik járgányaival a brit uralkodó. Feltételezhető, hogy a brit királyi család által használt autók ülései kényelmesek, ám a király rutinos sofőrként plusz egy párnát is az ülésre tetet. „A királynak mindig volt egy párna az ülésén, hogy megtámassza a hátát, nekünk pedig mindig gondoskodni kellett róla, hogy ott legyen számára.”