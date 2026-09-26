Diana hercegné megdöbbentő titka: öccse felidézte a mindent megváltoztató pillanatot

Az egész világ figyelemmel kísérte a brit királyi család egykor mesébe illőnek hitt házasságának összeomlását, de arról már jóval kevesebbet lehetett tudni, hogy Diana hercegné Károly herceggel való házassága pontosan mikor jutott arra a pontra, ahonnan már nem volt visszaút. Charles Spencer most felidézte azt a sorsfordító pillanatot, amikor nővére meghozta a végső döntést.

Diana hercegné esküvői tiaráját menyei soha nem viselhetik.

Forrás: Getty Images

Diana hercegné egyetlen mondattal árulta el, hogy mindennek vége

A hercegné kedvenc londoni éttermében ebédelt öccsével, amikor váratlanul közölte vele a döntését.

„El fogok válni” – jelentette ki Diana, aki a beszélgetés során egy meglepő állítást is tett férje és a személyzet egyik meg nem nevezett tagjának kapcsolatáról. Charles Spencer visszaemlékezése szerint soha nem járt utána annak, hogy nővére pontosan mire célzott, vagy miért gondolta igaznak az elmondottakat. A RadarOnline-nak nyilatkozó, a királyi pár házasságát ismerő forrás szerint ez a beszélgetés jelenthette azt a pillanatot, amikor Diana végleg feladta a reményt, hogy valaha rendeződhet a kapcsolata Károllyal.

„Diana számára ez volt az a pillanat, amikor a házasság a saját szemében véget ért. Minden reménye, amelyet korábban még a Károllyal való kapcsolatuk helyreállításához fűzött, gyakorlatilag szertefoszlott” – fogalmazott a bennfentes.

A forrás szerint különösen beszédes, hogy a hercegné milyen tárgyilagosan közölte öccsével a döntését. Addigra már hosszú évek boldogtalansága, a folyamatos nyilvános figyelem és annak tudata állt mögötte, hogy Kamilla továbbra is jelen van férje életében.

Tündérmeseként indult a kapcsolat

Diana és Károly története 1981 júliusában még valódi tündérmesének tűnt. A mindössze 20 éves Diana a londoni Szent Pál-székesegyházban mondta ki a boldogító igent a nála 12 évvel idősebb trónörökösnek, esküvőjüket pedig világszerte milliók követték a televízióban.

Első fiuk, Vilmos herceg 1982-ben, második gyermekük, Harry herceg pedig 1984-ben született meg. A kifelé tökéletesnek tűnő királyi család életét azonban egyre súlyosabb házassági problémák árnyékolták be. Károly továbbra is szoros kapcsolatot ápolt Kamilla Parker Bowlesszal, akit már jóval Diana előtt ismert. Később a herceg és Diana is elismerte, hogy házasságuk alatt hűtlenek voltak egymáshoz.