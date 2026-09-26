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Diana hercegné megdöbbentő titka: öccse felidézte a mindent megváltoztató pillanatot

Getty Images -
királyi család Diana hercegné Károly király
Nagy Anna
2026.09.26.
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Éveken át próbálta megmenteni a házasságát, ám elérkezett egy pillanat, amikor már nem látott visszautat. Diana hercegné döntésének körülményeiről most öccse, Charles Spencer árult el eddig kevéssé ismert részleteket. A hercegné ráadásul egy megdöbbentő állítást is tett férjéről.

Az egész világ figyelemmel kísérte a brit királyi család egykor mesébe illőnek hitt házasságának összeomlását, de arról már jóval kevesebbet lehetett tudni, hogy Diana hercegné Károly herceggel való házassága pontosan mikor jutott arra a pontra, ahonnan már nem volt visszaút. Charles Spencer most felidézte azt a sorsfordító pillanatot, amikor nővére meghozta a végső döntést.

Diana hercegné esküvői tiarája
Diana hercegné esküvői tiaráját menyei soha nem viselhetik.
Forrás:  Getty Images

Diana hercegné egyetlen mondattal árulta el, hogy mindennek vége

A hercegné kedvenc londoni éttermében ebédelt öccsével, amikor váratlanul közölte vele a döntését.

El fogok válni” – jelentette ki Diana, aki a beszélgetés során egy meglepő állítást is tett férje és a személyzet egyik meg nem nevezett tagjának kapcsolatáról. Charles Spencer visszaemlékezése szerint soha nem járt utána annak, hogy nővére pontosan mire célzott, vagy miért gondolta igaznak az elmondottakat. A RadarOnline-nak nyilatkozó, a királyi pár házasságát ismerő forrás szerint ez a beszélgetés jelenthette azt a pillanatot, amikor Diana végleg feladta a reményt, hogy valaha rendeződhet a kapcsolata Károllyal.

Diana számára ez volt az a pillanat, amikor a házasság a saját szemében véget ért. Minden reménye, amelyet korábban még a Károllyal való kapcsolatuk helyreállításához fűzött, gyakorlatilag szertefoszlott” – fogalmazott a bennfentes.

A forrás szerint különösen beszédes, hogy a hercegné milyen tárgyilagosan közölte öccsével a döntését. Addigra már hosszú évek boldogtalansága, a folyamatos nyilvános figyelem és annak tudata állt mögötte, hogy Kamilla továbbra is jelen van férje életében.

Tündérmeseként indult a kapcsolat

Diana és Károly története 1981 júliusában még valódi tündérmesének tűnt. A mindössze 20 éves Diana a londoni Szent Pál-székesegyházban mondta ki a boldogító igent a nála 12 évvel idősebb trónörökösnek, esküvőjüket pedig világszerte milliók követték a televízióban.

Első fiuk, Vilmos herceg 1982-ben, második gyermekük, Harry herceg pedig 1984-ben született meg. A kifelé tökéletesnek tűnő királyi család életét azonban egyre súlyosabb házassági problémák árnyékolták be. Károly továbbra is szoros kapcsolatot ápolt Kamilla Parker Bowlesszal, akit már jóval Diana előtt ismert. Később a herceg és Diana is elismerte, hogy házasságuk alatt hűtlenek voltak egymáshoz.

„A házasság egy rendkívüli, az egész világot magával ragadó tündérmeseként kezdődött, Diana azonban eljutott arra a pontra, amikor már nem hitte, hogy ezt a mesét bárhogyan meg lehetne menteni” – mondta a RadarOnline forrása.

Egy világ előtt omlott össze Diana és Károly házassága

A királyi pár magánéleti problémái az 1990-es évek elejére egyre nagyobb nyilvánosságot kaptak. Végül 1992 decemberében hivatalosan is különváltak, a döntést pedig John Major akkori brit miniszterelnök jelentette be az alsóházban. Diana 1995-ben a BBC Panorama című műsorában beszélt nyíltan házassága összeomlásáról. A nagy visszhangot kiváltó interjúban Károly és Kamilla kapcsolatára utalva hangzott el az azóta legendássá vált mondata:

Nos, hárman voltunk ebben a házasságban, így egy kicsit zsúfolt volt.

A hercegné 1997-ben, mindössze 36 évesen vesztette életét. Charles Spencer visszaemlékezése most újabb betekintést enged abba, hogyan élte meg Diana azt az időszakot, amikor végleg búcsút mondott egykor mesébe illőnek hitt házasságának.

Kattints a képre, és nézd meg, hogyan zajlott Diana hercegné és Károly esküvője:

Az 1981. július 29-én Diana hercegné és Károly walesi herceg lesküvőjük alkalmából belépnek a londoni Szent Pál-székesegyházba.
Diana hercegnét édesapja, Edward Spencer kísérte az oltárhoz.
Károly herceg, Diana hercegné, és apja, Edward Spencer az oltárnál.
Diana hercegné és Károly herceg elhagyják a Szent Pál-székesegyházat esküvőjük után.
Diana hercegné és Károly herceg esküvőjük után hintón érkeznek a Buckingham-palotába.
Az európai királyi családtagok, akik részt vettek Károly herceg és Diana hercegné esküvőjén. Norvégia, Belgium, Dánia, Svédország, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein és Monaco uralkodói veszik körül a hercegi párt és a brit királyi családot.
Diana hercegné és Károly herceg esküvőjük után megjelentek a Buckingham-palota erkélyén.
Diana hercegné és Károly herceg nyilvános csókja a Buckingham-palota erkélyén a ceremónia után.
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Az 1981. július 29-én Diana hercegné és Károly walesi herceg lesküvőjük alkalmából belépnek a londoni Szent Pál-székesegyházba.
POOL / AFP

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