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Fecsegett a komornyik − Sajátos módon fogyasztja kedvenc italát Károly király

i-Images / eyevine - Pool / i-Images
brit királyi család italfogyasztás III. Károly király
Klusovszki Kíra
2026.09.28.
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A brit királyi családban még a kávézásnak és teázásnak is megvannak a maga szabályai. III. Károly király ráadásul egészen különlegesen ízesíti az italát.

A brit királyi család mindennapjai tele vannak olyan apró szokásokkal, amelyekről csak egészen ritkán szerez tudomást a nyilvánosság. Egy korábbi királyi inas most azonban lerántotta a leplet, és felfedte III. Károly király kedvenc italát. 

III. Károly király rendszeresen teázik, naponta általában három-négy csészével is elfogyaszt belőle. 
III. Károly király rendszeresen teázik, naponta általában három-négy csészével is elfogyaszt belőle. 
Forrás: Northfoto 
  • Egy korábbi királyi komornyik meglepő részleteket árult el a királyi család szokásairól.
  • Ráadásul III. Károly kedvenc italáról és annak különleges ízesítéséről is lerántotta a leplet.
  • Mutatjuk, mit fogyaszt legszívesebben az uralkodó! 

III. Károly király meglepően ízesíti kedvenc italát

Bár alapvetően sokmindent tudunk a királyi család tagjairól, hétköznapi szokásaikba azonban ritkán engednek betekintést. Egy korábbi királyi komornyik, Grant Harrold azonban most megosztotta, milyen ital kerül leggyakrabban III. Károly király csészéjébe.

Mint kiderült, az uralkodó a teát és a kávét is kedveli, utóbbit azonban egészen sajátos módon fogyasztja.

Cukor és édesítőszer helyett ugyanis italát már évek óta inkább mézzel ízesíti, ami tökéletes természetes altervatíva a hagyományos édesítés helyett. 

Harrold elmondása szerint a királyi család tagjainak természetesen felajánlják a cukrot és az édesítőszert is, ő azonban 7 éves szolgálati ideje alatt soha nem látta, hogy Kamilla királyné vagy a család bármely más tagja ízesítette volna italát. 

Erre esküsznek a királyi családtagok 

Míg Károly király a kávéért is odavan, a brit monarchia tagjai inkább a teázásnak hódolnak. 

Éppen ezért a komornyik elmondása szerint előfordul, hogy a palotában naponta akár hat alkalommal is kínálnak meleg italt a családtagoknak. Az uralkodó ebből általában három-négy csésze teát fogyaszt el egy nap alatt.

A királyi család a tea kiválasztására és elkészítésére is nagy figyelmet fordít. A filteres változat helyett elsősorban a hagyományos tealeveleket részesítik előnyben, amelyeket erősen, de nem túláztatva készítenek el. A palota kínálatában többféle tea közül választhatnak: kínai és indiai fajták egyaránt megtalálhatók, köztük rendszerint Earl Grey és Assam is.

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