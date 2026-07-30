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Károly királynak ezt a dolgot tilos csinálnia a fürdőszobában: nagyon furcsa szabály

királyi család fürdőszoba Károly király
Nagy Anna
2026.07.30.
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A királyi családnak szigorú előírásokat kell követnie a nyilvános eseményeken, és úgy tűnik otthonukban is. Károly király fürdőszobai szabályai nemcsak szigorúak, de furcsák is.

Királyi előkelőségnek lenni nem az egyszerűségről szól. Bonyolult etikettet kell követniük a nyilvános eseményeken, hogy ne kerüljenek kínos helyzetbe, de úgy tűnik, hogy otthonuk kényelmében sem engedhetik el magukat teljesen. Károly király fürdőszobai szabályai finoman szólva is különösek, és míg egy-kettőnek van értelme, másnak egyáltalán nincsen. 

III. Károly király szürke öltönyben.
III. Károly király fürdőszobai szabályat: ott sem tehet meg mindent. 
Forrás: Getty Images Europe

Károly király fürdőszobai szabályai: szigorú előírásokat kell betartania még otthon is

Ha nem is gondoltuk azt a királyi család tagjairól, hogy miután becsukódik mögöttük otthonuk ajtaja, a dohányzóasztalra feltett lábakkal pihennek a kanapén, azt jogosan feltételeztük, hogy minimum oldottabb hangulatban töltik az idejüket a négy fal között. Tévedtünk. Nemcsak a nyilvános eseményeken kell ugyanis szigorú előírásoknak megfelelniük, hanem a saját házukban is. Aki király, az otthon is király. Így egy sor, számunkra értelmetlen szabályt kell betartaniuk, például a fürdőszobára vonatkozóan.

Nem nevezik nevén azt, ahová a király is gyalog jár

Meglepő módon több olyan szó is van, amit a királyi család tagjai, így Károly király sem ejthet ki a száján, köztük egy a WC. Soha, semmilyen körülmények között nem használják, erre a helyiségre mindig mosdóként hivatkoznak.

Károly király nem relaxálhat a kádban

Egy hosszú nap után sokan szeretnek belemerülni egy meleg vízzel teli kádba, olvasni egy jó könyvet, miközben illatgyertyák szolgáltatják a meghitt hangulatot. Nos, Károly király ilyet nem tehet. A tisztálkodás szigorúan arról szól, ami. Nem tartják ugyanis higiénikusnak az egyéb, nem a fürdőszobába való tárgyak bevitelét. Mellesleg zuhanyozniuk sem szabad, mert a fürdést elegánsabbnak gondolják.

Ez a tisztítóeszköz nem lépheti át a fürdőszoba küszöbét

A fürdőszobának és a mosdónak makulátlanul tisztának kell lennie, ellenben egy eszközt ennek érdekében nem vethetnek be a takarítónők. Ez pedig a porszívó. Túl hangosnak tartják ugyanis, és ez zavarná a királyi család tgjait.

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