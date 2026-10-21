Dollármilliókat érnek az angyalszárnyak: elképesztő, mennyit keresnek a Victoria's Secret modelljei

Október 18-án ismét a világ legszebb modelljeié volt a főszerep: megrendezték a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatóját. A kifutón olyan világsztárok vonultak végig, mint Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham és a magyar büszkeség, Palvin Barbara. Miközben a közönség a látványos fehérneműket és az angyalszárnyakat csodálta, sokakban felmerülhetett a kérdés: vajon mekkora kereset jár egy ilyen rangos szereplésért? A korábbi szerződésekből egészen meghökkentő összegek rajzolódnak ki.

Victoria's Secret Fashion Show 2026-ban is elképesztő volt.

Forrás: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Mennyit keres egy Victoria's Secret modell? Dollármilliókról is szó lehet

A Victoria's Secret modelljeinek fizetése korántsem egységes, a kereset nagysága ugyanis jelentősen függ attól, hogy az adott modell milyen szerződést kötött a márkával. A legismertebb angyalok egykor olyan összegeket vihettek haza, amelyek még a divatvilágban is kiemelkedőnek számítottak.

Gisele Bündchen például a beszámolók szerint 25 millió dollár értékű, ötéves szerződést kötött a fehérneműmárkával. Heidi Klum 2008-ban állítólag évi 3,8 millió dollárra tárgyalta újra a megállapodását, míg Karlie Kloss keresete a márka hivatalos modelljeként a hírek szerint elérte az 5 millió dollárt.

Fontos azonban, hogy ezek az összegek nem egyetlen kifutós szereplésért jártak, hanem hosszabb távú együttműködésekhez kapcsolódtak.

Már nem fizet olyan jól a Victoria's Secret, mint régen?

Bár a legendás angyalok szerződései mesés vagyonokról árulkodnak, az évek során jelentősen átalakult a modellek díjazása.

Egy bennfentes 2019-ben a FOX Newsnak arról beszélt, hogy a márka fénykorában Gisele Bündchen 5 millió dollárt keresett, később azonban a modellek már egymillió dolláros fizetést és különböző bónuszokat kaptak.

A változásról 2015-ben a Page Sixnek is nyilatkozott egy névtelenséget kérő forrás:

„A pénz már nem olyan, mint régen. A régebbi szerződések, például Alessandra Ambrosióé, milliókról szóltak, most viszont inkább 100 ezer dollár körül mozognak.”

A Victoria's Secret ugyanakkor nem hozza nyilvánosságra a modellekkel kötött szerződések részleteit, így a 2026-os bemutató résztvevőinek pontos díjazása nem ismert. Az sem egyértelmű, hogy az elmúlt években emelkedtek vagy tovább csökkentek a fizetések.