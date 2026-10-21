Dollármilliókat érnek az angyalszárnyak: elképesztő, mennyit keresnek a Victoria's Secret modelljei

Október 18-án ismét a világ legszebb modelljeié volt a főszerep: megrendezték a Victoria's Secret 2026-os divatbemutatóját. A kifutón olyan világsztárok vonultak végig, mint Adriana Lima, Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Ashley Graham és a magyar büszkeség, Palvin Barbara. Miközben a közönség a látványos fehérneműket és az angyalszárnyakat csodálta, sokakban felmerülhetett a kérdés: vajon mekkora kereset jár egy ilyen rangos szereplésért? A korábbi szerződésekből egészen meghökkentő összegek rajzolódnak ki.
Mennyit keres egy Victoria's Secret modell? Dollármilliókról is szó lehet
A Victoria's Secret modelljeinek fizetése korántsem egységes, a kereset nagysága ugyanis jelentősen függ attól, hogy az adott modell milyen szerződést kötött a márkával. A legismertebb angyalok egykor olyan összegeket vihettek haza, amelyek még a divatvilágban is kiemelkedőnek számítottak.
Gisele Bündchen például a beszámolók szerint 25 millió dollár értékű, ötéves szerződést kötött a fehérneműmárkával. Heidi Klum 2008-ban állítólag évi 3,8 millió dollárra tárgyalta újra a megállapodását, míg Karlie Kloss keresete a márka hivatalos modelljeként a hírek szerint elérte az 5 millió dollárt.
Fontos azonban, hogy ezek az összegek nem egyetlen kifutós szereplésért jártak, hanem hosszabb távú együttműködésekhez kapcsolódtak.
Már nem fizet olyan jól a Victoria's Secret, mint régen?
Bár a legendás angyalok szerződései mesés vagyonokról árulkodnak, az évek során jelentősen átalakult a modellek díjazása.
Egy bennfentes 2019-ben a FOX Newsnak arról beszélt, hogy a márka fénykorában Gisele Bündchen 5 millió dollárt keresett, később azonban a modellek már egymillió dolláros fizetést és különböző bónuszokat kaptak.
A változásról 2015-ben a Page Sixnek is nyilatkozott egy névtelenséget kérő forrás:
„A pénz már nem olyan, mint régen. A régebbi szerződések, például Alessandra Ambrosióé, milliókról szóltak, most viszont inkább 100 ezer dollár körül mozognak.”
A Victoria's Secret ugyanakkor nem hozza nyilvánosságra a modellekkel kötött szerződések részleteit, így a 2026-os bemutató résztvevőinek pontos díjazása nem ismert. Az sem egyértelmű, hogy az elmúlt években emelkedtek vagy tovább csökkentek a fizetések.
Nem csak a szupermodellek előtt nyílik meg a kifutó
Az idei év különlegessége, hogy a márka elindította első realityműsorát, az Angels Among Us című produkciót. Ebben feltörekvő modellek versenyeztek azért, hogy helyet kapjanak a legendás divatbemutatón, és magukra ölthessék az angyalszárnyakat.
A győztes számára az egyik legnagyobb lehetőséget az IMG Models modellügynökséggel kötött szerződés jelenti, amely komoly lendületet adhat a karrierjének. Arról azonban nem érkezett egyértelmű információ, hogy pénzjutalom is jár-e a győzelem mellé.
Az október 18-i Victoria's Secret Fashion Show – ahol Palvin Barbara is kifutóra lépett 6 héttel a szülése után – mindenesetre nemcsak a modellek miatt volt látványos: a közönséget KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion és Tate McRae fellépései is szórakoztatták.
Adam Selman, a márka kreatív vezetője már a bemutató előtt elárulta, hogy minden korábbinál nagyobb szabású eseményt szeretnének.
„Azt akartam, hogy nagyobb és merészebb legyen, mint tavaly” – fogalmazott.
Kattints a képre, és nézd meg a galériát a Victoria's Secret Fashion Show 2026-os eseményéről:
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