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Heidi Klum idén is sokkolt: levágott kéznek öltözött a halloweeni buliján - Galéria

jelmez Heidi Klum halloween
Horváth Angéla
2026.11.01.
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Heidi Klum idén sem okozott csalódást azoknak, akik kíváncsian várták, idei halloweenjelmezét. A szupermodell ezúttal is felismerhetetlen volt, ráadásul a belépőjét is alaposan megtervezte.

Heidi Klum szombaton 25. alkalommal rendezte meg hagyományos halloweeni buliját, amelynek ezúttal a New York-i Moxy East Village szállodában található Cathédrale étterem adott otthont.

Heidi Klum idén is kitette magáért, levágott kéznek öltözött halloweenkor
Heidi Klum idén is kitette magáért, levágott kéznek öltözött halloweenkor
Forrás:  Getty Images

Az 53 éves modell véres, levágott kéznek öltözve jelent meg a partin. Egy „DANGER” feliratokkal borított teherautóval érkezett a helyszínre, ahonnan sárga vegyvédelmi ruhába öltözött szereplők segítették le. A hatalmas jelmez saját bal kezének pontos másolata volt, amelyen még a zöld köves jegygyűrűje és a férje, Tom Kaulitz nevét viselő ujjtetoválása is helyet kapott. Klum sebeknek álcázott lyukakon látott ki az öltözetből.

Tom Kaulitz eddig mindig részt vett felesége buliján, jelmezével kiegészítette Klum különleges átalakulásait. Idén azonban nem jelent meg a partin.

Heidi Klum már napokkal korábban megmutatott néhány részletet

A szupermodell egy héttel a buli előtt kezdte el adagolni a jelmezével kapcsolatos részleteket az Instagramon. A közeli felvételeken különféle protézisek, bomló belsőségekre emlékeztető részletek és rothadó hús látszott. Csütörtökön egy olyan próbababát is megmutatott, amely az ő méretei alapján készült, a hátára pedig egy túrahátizsákot erősítettek.

Képeken Heidi Klum 2026-os halloweenjelmeze - Galéria: 

Heidi Klum teherautóval érkezett a halloweenbuli helyszínére
Heidi Klum sebeknek álcázott lyukakon látott ki
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Heidi Klum teherautóval érkezett a halloweenbuli helyszínére
Instagram

 

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