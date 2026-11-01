IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a kakukktojást a számok között 9 másodperc alatt

Az optikai fejtörők próbára teszik a figyelmet és a megfigyelőképességet. Ebben az IQ-tesztben egy számsorokból álló képet kell alaposan szemügyre venned. A feladat egyszerűnek tűnik, ám a sok egyforma szám között nem egyszerű megtalálni azt, ami különbözik a többitől.

IQ-teszt: megtalálod az egyetlen számot, ami eltér a többitől?

Forrás: jagranjosh.com

A fenti képen szinte mindenhol a 7342-es szám szerepel, ám valahol elbújt közöttük egy 7243-as is. Állíts be 9 másodpercre a stoppert, és próbáld megtalálni, mielőtt lejár az idő!

Az IQ-teszt megoldása

Ha nem sikerült időben megtalálnod az eltérő számot, eláruljuk, hol rejtőzik: a 7243-as számot a kép nyolcadik oszlopának alján találod.

Ha sikerült 9 másodperc alatt kiszúrnod, gratulálunk!

Még több IQ-teszt a Life.hu-n: