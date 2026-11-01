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fejtörő

IQ-teszt: csak a sasszeműek találják meg a kakukktojást a számok között 9 másodperc alatt

fejtörő IQ-teszt kakukktojás
Life.hu
2026.11.01.
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Egyetlen szám különbözik a többitől ezen a képes fejtörőn, és nagyon nehéz észrevenni. Neked sikerül megtalálnod a kakukktojást mindössze 9 másodperc alatt?

Az optikai fejtörők próbára teszik a figyelmet és a megfigyelőképességet. Ebben az IQ-tesztben egy számsorokból álló képet kell alaposan szemügyre venned. A feladat egyszerűnek tűnik, ám a sok egyforma szám között nem egyszerű megtalálni azt, ami különbözik a többitől.

IQ-teszt: megtalálod az egyetlen számot, ami eltér a többitől?
IQ-teszt: megtalálod az egyetlen számot, ami eltér a többitől?
Forrás: jagranjosh.com

A fenti képen szinte mindenhol a 7342-es szám szerepel, ám valahol elbújt közöttük egy 7243-as is. Állíts be 9 másodpercre a stoppert, és próbáld megtalálni, mielőtt lejár az idő!

Az IQ-teszt megoldása

Ha nem sikerült időben megtalálnod az eltérő számot, eláruljuk, hol rejtőzik: a 7243-as számot a kép nyolcadik oszlopának alján találod.

 

Ha sikerült 9 másodperc alatt kiszúrnod, gratulálunk! 

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