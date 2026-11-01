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Világsztár

Sandra Bullock nem csak a színészetben remekel: nem találod ki, mivel keresett milliókat

Világsztár sandra bullock birtok
Horváth Angéla
2026.11.01.
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Sandra Bullock nemcsak filmezésben épített komoly karriert, az ingatlanokhoz is régóta különleges kapcsolat fűzi. Közel két évtizeddel ezelőtt hatalmas birtokot vásárolt Kaliforniában, amelyet alaposan átalakított, és végül sikeres biogazdaságot hozott létre rajta.

A most 62 éves Sandra Bullock 2007-ben, egy vagyonkezelőn keresztül vásárolta meg a kaliforniai Valley Centerben található csaknem 37 hektáros területet, amiért 2,72 millió dollárt (886 millió forintot) fizetett érte.

Sandra Bullock nem csak színésznőkén sikeres
Sandra Bullock nem csak színésznőkén sikeres
Forrás: GETTY IMAGES 

A birtokon áll egy körülbelül 552 négyzetméteres főépület is, amihez tartozik sós vizű medence jakuzzival, napelemes és elektromos töltőállomások, több virágoskert, valamint olyan üres telkek is, amelyeken házakat, medencéket vagy más épületeket lehet kialakítani.

1200 bio avokádófa nőtt Sandra Bullock birtokán

A birtokon már Sandra Bullock érkezése előtt is termesztettek avokádót és citrusokat kereskedelmi céllal. A színésznő azonban átállította a gazdálkosdát, bioültetvényeket hozott létre: pár év múlva már 1200 bio avokádófa tulajdonosa volt.

Emellett olajfákat importált a birtokra, sétautakat alakítottak ki, valamint egy tavat is létrehozatott, amelyet víztakarékossági és öntözési célokra használtak.

A San Diegótól körülbelül 64 kilométerre északkeletre fekvő birtokot Sandra Bullock végül 2022-ben adta el. Hatmillió dollárért hirdették meg, és mindössze három hét alatt vevőre talált. Az új tulajdonos 5,6 millió dollárt (1,8 milliárd forintot) fizetett érte.

Sandra Bullocknak nem a mozi az első szerelme

A színésznő számára nem egyszeri kaland volt az ingatlanfejlesztés. 2021-ben, egy podcstban árulta el, hogy nem a színészet az első szerelme, hanem az ingatlanok. Ráadásul ha nem színésznő volna, restaurálással foglalkozna.

„Szeretek ingatlanokat keresni, utánajárni a történetüknek, majd visszaadni nekik azt a hangulatot, amelyről úgy érzem, hozzájuk tartozik. Aztán kitalálni, mire és hogyan lehet őket igazán jól használni”fogalmazott.

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