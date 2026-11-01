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Ez a 117 éves albán nő lehet a világ legidősebb embere: két világháborút is túlélt - Videó

rekorder legidősebb ember Albánia
Horváth Angéla
2026.11.01.
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Egy apró albán faluban él az az asszony, aki a világ legidősebb embere is lehet. Qamile Marra 117 éves, két világháborút és egy diktatúrát is átélt, családja pedig most azt szeretné, ha a Guinness Rekordok Könyve is elismerné rendkívüli életkorát.

Qamile Marra az albániai Ferras faluban él, ahol élete nagy részét töltötte. Születési dokumentumai szerint 1909. augusztus 19-én jött világra, vagyis két nappal idősebb a jelenleg hivatalosan is a világ legidősebb élő embereként számon tartott brit Ethel Caterhamnél, aki 2025 áprilisa óta viseli a címet.

A világ legidősebb embere lehet az Albániában élő Qamile Marra
A világ legidősebb embere lehet az Albániában élő Qamile Marra - Képünk illusztráció
Forrás: 123rf

A 110 évnél idősebb embereket szupercentenáriusoknak nevezik, életkoruk hiteles igazolása azonban nem mindig egyszerű. Különösen azoknál jelenthet nehézséget, akik olyan országokban születtek, ahol a múlt század elején nem vezettek pontos nyilvántartásokat.

A 117 éves asszony még az Oszmán Birodalomban született

Qamile Marra rendkívüli történelmi eseményeknek lehetett tanúja. Még az oszmán uralom alatt született, átélte mindkét világháborút és az albán diktatúra évtizedeit is. A második világháború befejezése előtt két héttel ünnepelte 36. születésnapját. Az asszony szinte egész életét vidéken töltötte, a természetben, gyümölcsfák között, saját maga termelte meg az élelmiszereit, és állatokat is tartott.

Hosszú életének különös bizonyítéka egy történet, amelyet fia, Hysen Marra mesélt el. Amikor édesanyja betöltötte a századik életévét, a nyugdíjfolyósító automatikusan megszüntette a járandóságát, mert azt feltételezték, hogy már nem él.

„Amikor édesanyám 100 éves lett, felfüggesztették a nyugdíját, mondván hogy halott. Mondtam a hölgynek: »Édesanyám nagyon is él. Hogy lehetne halott?«” – idézte fel a férfi.

A Guinness Rekordok Könyvét is megkereste Qamile Marra családja

Qamile Marra hozzátartozói szeretnék hivatalosan is elismertetni az asszony életkorát, ezért felvették a kapcsolatot a Guinness Rekordok Könyvével.

Több dokumentummal is alá tudják támasztani a születési dátumát. Rendelkeznek egy 1945-ben kiállított születési anyakönyvi kivonattal, egy 1978-as útlevéllel és egy személyi igazolvánnyal is. Mindhárom iraton ugyanaz a születési dátum, 1909. augusztus 19. szerepel.

Hét gyermeket nevelt fel, és soha nem szedett gyógyszert

Az asszony jelenleg is nyugodt, vidéki környezetben él. Nyolcvanéves fia gondoskodik róla, aki szerint édesanyja jó egészségnek örvend, élete során soha nem szedett gyógyszert. Férjével hét gyermeket neveltek fel. Ma már népes család veszi körül, és különösen büszke arra, hogy unokái életének fontos eseményeit is végigkísérhette.

„Úgy örülök, hogy ennyi unokám van. Láttam őket eljegyezve, majd megházasodva. Láttam, ahogy házat építenek, társat találnak maguknak. Nagyon boldog vagyok” – mesélte Qamile Marra.

Ha a Guinness hivatalosan is elfogadja a család által benyújtott dokumentumokat, az albán asszony átveheti a világ legidősebb élő emberének járó címet.

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