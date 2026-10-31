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karrier

Sydney Sweeney Marilyn Monroe akar lenni, de a párkapcsolata és az üzleti döntései keresztülhúzhatják a számításait

GETTY IMAGES NORTH AMERICA - MATT WINKELMEYER
karrier marilyn monroe zendaya sydney sweeney
Simon Péter
2026.10.31.
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Ő Hollywood egyik legfelkapottabb fiatal színésznője, ám egyre több kritika éri. Bennfentesek szerint Sydney Sweeney célja, hogy ő legyen a következő Marilyn Monroe, ám nem biztos, hogy jó úton halad a célja felé: Scooter Braunnal való kapcsolata komoly kérdéseket vet fel, és az üzleti döntései is veszélybe sodorhatják a karrierjét.

A 29 éves sztár jelenleg A házvezetőnő titka folytatásán dolgozik, amelyért állítólag eddigi legmagasabb gázsiját, 10,7 millió fontot kapja. Közben saját fehérneműmárkája, a SYRN is nagy figyelmet kapott: az induláskor a kollekció állítólag egyetlen nap alatt elfogyott, azóta azonban hullámzóan teljesít. Egyes források szerint a márka túlságosan is Sydney Sweeney szexuális vonzerejére épít, miközben éppen a női vásárlókat nem sikerül megszólítania.

SAN ANTONIO, TEXAS - JUNE 13: Sydney Sweeney and Scooter Braun look on during the fourth quarter in Game Five of the 2026 NBA Finals between the San Antonio Spurs and the New York Knicks at Frost Bank Center on June 13, 2026 in San Antonio, Texas. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. Gregory Shamus/Getty Images/AFP (Photo by Gregory Shamus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sydney Sweeney és Scooter Braun
Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney magánélete a karrierje végét jelentheti?

A színésznő és a nála 16 évvel idősebb zenei menedzser, Scooter Braun kapcsolata állítólag egyre komolyabb. Egy bennfentes szerint akár az eljegyzés is küszöbön állhat, mások viszont úgy látják, Braun túlságosan beleszól Sweeney karrierjébe: a filmválasztásaitól az ügynökségi döntésein át a reklámszerződéseiig mindenre hatással van. A pár állítólag úgy gondolja, hogy Sydney lehet a következő Marilyn Monroe, és együtt építik a színésznőből a következő kulturális ikont.

A fogadtatás azonban korántsem egyöntetű. Az American Eagle farmerkampánya politikai vitát kavart, a Novig sportfogadási cégnek készült, sokat mutató reklámjai pedig női sportolók felháborodását is kiváltották. A SYRN egyik kampányában ráadásul a Grincs történetének gyerekfigurájaként, Cindy Lou Who-ként pózolt fehérneműben, ami szintén sokaknál kiverte a biztosítékot.

A Eufória másik sztárja, Zendaya állítólag szintén igyekszik távolságot tartani tőle. A lap szerint a sorozat harmadik évadának premierjén külön intézték a két színésznő sajtómegjelenéseit, Zendaya pedig még csak nem is tett említést kolléganőjéről. Ez azért is beszédes, mert ő a fiatal közönség egyik kedvence, amelynek támogatása Sweeney számára is fontos lenne.

A SYRN körül eközben újabb kérdőjelek jelentek meg: a márka weboldalának látogatottsága a nyári csúcs után jelentősen visszaesett, bár a botrányos reklámok időről időre ismét fellendítik az érdeklődést. Sweeney korábban arról beszélt, hogy pályája elején anyagi nehézségekkel küzdött, ezért sok reklámfelkérést pénzügyi okokból vállalt el. Most azonban az a kérdés, hogy a provokációval szerzett figyelem elég lesz-e a tartós sikerhez – vagy éppen a közönség egy részét idegeníti el.

 

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