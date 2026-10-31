Sydney Sweeney Marilyn Monroe akar lenni, de a párkapcsolata és az üzleti döntései keresztülhúzhatják a számításait

A 29 éves sztár jelenleg A házvezetőnő titka folytatásán dolgozik, amelyért állítólag eddigi legmagasabb gázsiját, 10,7 millió fontot kapja. Közben saját fehérneműmárkája, a SYRN is nagy figyelmet kapott: az induláskor a kollekció állítólag egyetlen nap alatt elfogyott, azóta azonban hullámzóan teljesít. Egyes források szerint a márka túlságosan is Sydney Sweeney szexuális vonzerejére épít, miközben éppen a női vásárlókat nem sikerül megszólítania.

Sydney Sweeney és Scooter Braun

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sydney Sweeney magánélete a karrierje végét jelentheti?

A színésznő és a nála 16 évvel idősebb zenei menedzser, Scooter Braun kapcsolata állítólag egyre komolyabb. Egy bennfentes szerint akár az eljegyzés is küszöbön állhat, mások viszont úgy látják, Braun túlságosan beleszól Sweeney karrierjébe: a filmválasztásaitól az ügynökségi döntésein át a reklámszerződéseiig mindenre hatással van. A pár állítólag úgy gondolja, hogy Sydney lehet a következő Marilyn Monroe, és együtt építik a színésznőből a következő kulturális ikont.

A fogadtatás azonban korántsem egyöntetű. Az American Eagle farmerkampánya politikai vitát kavart, a Novig sportfogadási cégnek készült, sokat mutató reklámjai pedig női sportolók felháborodását is kiváltották. A SYRN egyik kampányában ráadásul a Grincs történetének gyerekfigurájaként, Cindy Lou Who-ként pózolt fehérneműben, ami szintén sokaknál kiverte a biztosítékot.

A Eufória másik sztárja, Zendaya állítólag szintén igyekszik távolságot tartani tőle. A lap szerint a sorozat harmadik évadának premierjén külön intézték a két színésznő sajtómegjelenéseit, Zendaya pedig még csak nem is tett említést kolléganőjéről. Ez azért is beszédes, mert ő a fiatal közönség egyik kedvence, amelynek támogatása Sweeney számára is fontos lenne.

A SYRN körül eközben újabb kérdőjelek jelentek meg: a márka weboldalának látogatottsága a nyári csúcs után jelentősen visszaesett, bár a botrányos reklámok időről időre ismét fellendítik az érdeklődést. Sweeney korábban arról beszélt, hogy pályája elején anyagi nehézségekkel küzdött, ezért sok reklámfelkérést pénzügyi okokból vállalt el. Most azonban az a kérdés, hogy a provokációval szerzett figyelem elég lesz-e a tartós sikerhez – vagy éppen a közönség egy részét idegeníti el.