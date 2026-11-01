69 évesen is elképesztően néz ki Bo Derek: friss fotón az egykori hollywoodi szexszimbólum

Bo Derek az 1979-ben bemutatott Bombanő című romantikus vígjátékkal vált világhírűvé. A színésznőt mostanában ritkán látni, ám időnként a közösségi oldalán bepillantást enged a mindennapjaiba.

Bo Derek a Bombanőben

Forrás: AFP

Legutóbb a Kentucky állambeli Keeneland lóversenypályáról jelentkezett be, ahol a Breeders' Cup világbajnokságon vett részt. A fotón jellegzetes szőke hajával, ragyogó arcbőrrel, felszabadultan mosolyog a kamerába.

Bo Derek nem öregszik

Forrás: Instagram

Egyetlen jelenet világhírűvé tette Bo Dereket

A színésznő mindössze 22 éves volt, amikor Dudley Moore oldalán a Bombanő című filmben szerepelt. Egy fiatal nőt alakított, aki teljesen elcsavarja egy középkorú zeneszerző fejét. A film egyik leghíresebb jelenetében fürdőruhában, gyöngyökkel díszített fonott hajjal fut végig a tengerparton. A képsor a korszak egyik legismertebb filmes jelenetévé vált, Bo Dereket pedig Hollywood egyik legnagyobb szexszimbólumává tette.

Derek később olyan filmekben szerepelt, mint a Tarzan, a majomember, a Bolero, valamint az 1995-ös Tommy Boy.

A hollywoodi csillogás helyett a nyugodt vidéki életet részesíti előnyben, ideje jelentős részét szeretett lovaival tölti.

A Szex és New York sztárja a férje

Bo Derek férje John Corbett, a Szex és New York 65 éves sztárja, aki Carrie Bradshaw vissza-visszatérő szerelmét, Aidan Shaw-t alakította a sorozatban. A pár 2002-ben, egy közös barátjuk révén ismerkedett meg, majd közel húsz év együttélés után, 2020 karácsonyán kimonták az igent. A házaspár Kaliforniában él, ahol Bo Derek az állatai gondozásával, kertészkedéssel és úszással tölti a napjait.

Bo Derek és John Corbett

Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Bo Derek korábban John Derek színészhez és filmrendezőhöz felesége volt. Házasságuk 1976-tól a férfi 1998-ban bekövetkezett haláláig tartott.

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