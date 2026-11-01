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2026. nov. 1., vasárnap Marianna

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Így lesz újra ragyogó a fuga: egyszerű házi módszerrel tisztíthatod meg a csempék közötti réseket olcsón

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A csempe lehet tiszta, a megszürkült, elszíneződött fuga mégis elronthatja az összképet. Nem feltétlenül van szükség drága tisztítószerekre: egy kevés szódabikarbónával és egy régi fogkefével is megpróbálhatjuk eltávolítani a felületi szennyeződéseket. Mutatjuk a legjobb módszert fugatisztításra.

A fürdőszobában és a konyhában a csempék közötti fugák különösen könnyen elszíneződnek. A por, a zsír, a szappanmaradványok és a nedvesség hatására a világos fugázóanyag idővel beszürkülhet, a zuhanyzóban pedig penészes foltok is megjelenhetnek rajta. Hiába töröljük át rendszeresen a csempét, a keskeny résekben megbújó szennyeződés eltávolítása külön figyelmet igényel. Mutatjuk a leghatékonyabb fugatisztítási módszert. 

A fürdőszobában és a konyhában a csempék közötti fuga könnyen elszíneződik. Mutatjuk a legjobb fugatisztítási módszert.
A fürdőszobában és a konyhában a csempék közötti fuga könnyen elszíneződik. Mutatjuk a legjobb fugatisztítási módszert. 
Forrás: 123.rf.com

Szódabikarbóna és víz: egyszerű megoldás a fugatisztításra

A házi tisztítás egyik legegyszerűbb módja a szódabikarbónából és vízből készített sűrű paszta. A módszer enyhébb, felületi szennyeződéseknél lehet hasznos, és nem kell hozzá különleges eszközöket beszerezni.  A tisztításhoz keverj össze néhány kanál szódabikarbónát annyi vízzel, hogy kenhető masszát kapj. Vidd fel a keveréket a fugákra, majd egy puha sörtéjű kefével vagy használaton kívüli fogkefével óvatosan dörzsöld át a felületet. Ne súrold túl erősen, mert a fuga és a csempe sérülékenysége az anyaguktól is függ. Ezután töröld le a pasztát, a felületet pedig tiszta vízzel alaposan öblítsd át. Végül száraz ruhával itasd fel a nedvességet. Ha a fuga csak a mindennapi használat során szennyeződött be, már ettől is tisztábbnak tűnhet. A makacs elszíneződések, a mélyen beivódott foltok és a penész azonban nem feltétlenül távolíthatók el ezzel az egyszerű módszerrel.

Ezekre figyelj, hogy ne károsítsd a fugát

Nem minden házi praktika biztonságos minden burkolaton. A cementes fuga savas tisztítószerekkel – például ecettel – rendszeresen kezelve károsodhat, ezért nem érdemes az ecetet automatikusan a legjobb fugatisztítónak tekinteni. Márvány és mészkő esetén a savas anyagok magát a burkolatot is megtámadhatják. 

A különböző tisztítószereket ne keverd össze, különösen ne használj ecetet vagy más savas szert hipóval, mert veszélyes gázok szabadulhatnak fel. Ha penészesedést látsz, fontos a megfelelő szellőztetés és a nedvesség okának megszüntetése is: a puszta tisztítás önmagában nem oldja meg a visszatérő problémát.

Ha a fuga a kíméletes tisztítás után is sötét marad, megrepedezett vagy mállik, előfordulhat, hogy már nem egyszerű felületi szennyeződésről van szó. Ilyenkor célszerű a burkolathoz és a fugázóanyaghoz megfelelő tisztítószert választani, szükség esetén pedig szakember segítségét kérni.

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