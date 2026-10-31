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2026. okt. 31., szombat Farkas

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Különleges fotót osztott meg Katalin és Vilmos: így ünnepli a halloweent a királyi család

PA Wire - Ben Stanstall
lajos vilmos herceg fotó katalin hercegné halloween
Simon Péter
2026.10.31.
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Igazi meglepetéssel készült halloweenre Katalin hercegné és Vilmos herceg: egy eddig nem látott, bájos fotót osztottak meg legkisebb gyermekükről.

A kép azért is különleges, mert a walesi hercegi pár, Katalin és Vilmos először köszöntötte nyilvánosan a közösségi oldalán a tökfaragás és a jelmezek ünnepét, a halloweent, azaz mindenszentek előestéjét. 

Katalin és Vilmos
Katalin és Vilmos
Forrás: AFP

Katalin és Vilmos sosem látott fotót osztott meg Lajos hercegről

A fényképen Lajos herceg még csak egyéves, és éppen egy hatalmas tököt próbál közelebbről szemügyre venni. A felvételt Katalin készítette, a bejegyzéshez pedig mindössze ennyit írtak: „Boldog Halloweent!”

A most nyolcéves Lajos herceg fotója gyorsan elnyerte a rajongók tetszését, de a poszt valódi különlegessége az, hogy a család eddig nem osztott meg hivatalos halloweeni köszöntést.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a walesi család ne ünnepelné a halloweent. Katalint korábban már látták, amint György herceggel és Sarolta hercegnővel jelmezeket nézeget egy norfolki üzletben, 2022-ben pedig arról is beszámoltak, hogy a hercegné mindhárom gyermekével együtt indult édességet gyűjteni a környéken.

Katalin és Vilmos azonban általában igyekeznek megóvni gyermekeik magánéletét, így a családi ünneplés részleteit ritkán osztják meg a nyilvánossággal. Éppen ezért számít különleges pillanatnak a most közzétett, cuki fotó.

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