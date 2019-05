Nagy meglepetést okozott, hogy Curtis titokban megnősült. Az esküvői képek szombaton kerültek nyilvánosságra, először Curtis posztolt egy képet, amelyen éppen a gyűrűt húzza Kriszti ujjára, majd sorra érkeztek a barátok posztjai is.

Rengetegen kívántak sok boldogságot Curtiséknek, és a meghívott vendégek közül sokan posztoltak is a nagy napról. Ahogy azonban a Bors kiszúrta, Majka egyik fotón sem látható, ő ugyanis koncertezett, ameddig Curtisék mulattak.







A lap érdeklődött Majorosnál, aki nem válaszolt, azonnal letette a telefont. Kollányi Zsuzsi azonban elárulta, hogy Majka nem volt hivatalos, sőt nem is tudott arról, hogy esküvő lesz. Curtist is megkérdezték, miért nem volt jelen Majka élete egyik legfontosabb napján, holott nemrégiben azt nyilatkozta, hogy rendezték a nézeteltéréseket, beszélni is szoktak. Ám a rapper valószínűleg nászútra utazott, csak a jövő héten lesz elérhető.