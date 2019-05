Sajtóértesülések szerint rehabilitációs intézetben kezelik Demjén Ferencet.

Demjén Ferenc agyérgörcs miatt került kórházba május elején. Egy darabig altatásban tartották az orvosok, de elhagyhatta az intenzív osztályt, sőt, sajtóértesülések szerint már egy rehabilitációs intézetben lábadozik, és még hónapokig ott lesz.