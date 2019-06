Jolly megszólalt a szakításáról: immár négy hónapja annak, hogy nincsenek együtt Suzyval.

Május végén bombaként robbant a hír, miszerint szakított az ország sztárpárja, Jolly és Suzy. Később kiderült, az énekes el is költözött családjától. A Bors most azt írja, a szakítás valójában nem most, hanem négy hónapja történt.

A pár ennek ellenére továbbra is közösen koncertezik, a szerződés ugyanis még jó darabig összeköti őket.

„Soha ne mondd, hogy soha, de úgy érzem, nekünk Suzyval már nincs visszaút. Se én, se ő nem tettünk lépést a békülés felé, és azt kell mondanom, nekem ez így jó, mert mindig jó dolog kilépni egy rossz házasságból. Együtt járunk fellépni, eleget teszünk a kötelezettségeinknek, de hazafelé már külön utakon megyünk. Egyre több szólófellépést tervezek, bár rajtam nem fog múlni a közös munka a szerződések lejárta után sem” – nyilatkozta az énekes.

Jolly hozzátette azt is, azt tervezik, hogy közös házukat eladják és a pénzt elosztják egymás között. Továbbá bízik benne, hogy a kislányuk láthatásán nem fognak összeveszni és úgy érzi, lassan nyitott lesz egy új kapcsolatra.