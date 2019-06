Heidi Klum még fogmosás közben is szexi, ugyanis félmeztelenül csinálja!

Heidi Klum nem fél megmutatni idomait, de nincs is oka takargatni magát, hiszen még most is elképesztően dögös. A 46 éves szupermodell ráadásul az olyan kevéssé szexi helyzetekben is dögös tud lenni, mint a fogmosás. Heidi ugyanis félmeztelnül csinálja, és ami még ennél is jobb, meg is osztja ezt a pillanatot a nagy nyilvánossággal.