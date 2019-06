Hódi Pamela ujján új gyűrű csillog: kislánya, Natika ujjlenyomata látható rajta.

Hódi Pamela korábban már a testére tetováltatta kislánya rajzát és egy mondatát, most pedig egy hozzá kötődő különleges ékszert csináltatott magának: a gyűrűn Natika ujjlenyomata látható.

„Nem igazán hordok ékszert, de nemrégiben csináltattam egy karikagyűrűt, amit azóta sem vettem le. Nagyon fontos számomra, hisz Natkóra emlékeztet, így, hogy ha még fizikálisan nem is lehetünk együtt, akkor is velem van. (...) Időbe telt, mire megszoktam, hogy Nati olykor az apukájánál van, és eleinte neki is el kellett magyarázni, hogy attól, hogy mi már nem vagyunk együtt Krisztiánnal, ugyanúgy szeretem őt. Mire ő azt mondta: 'Nagyon szeretlek, anya! Úgy, mintha a teljes szíved lenne az enyém!' Persze ezt már nem bírtam ki könnyek nélkül, és magamra tetováltattam ezt a mondatot, mint ahogy sok más megjegyzését, szavát és rajzát is Natinak. Számomra nagyon fontos, hogy mindig, mindenütt velem legyen, a szívemben, a lelkemben, és most már a testemen is” – mondta el a Borsnak a celeb.