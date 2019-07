VV Gergő, Dukai Regina bátyja 2011-ben költözött be a villába, a VV ötödik szériájának alfahímje volt. A lakodalmat a hétvégén tartották, gyönyörű helyen, fantasztikus kilátással.

A celebkedést a műsor után viszonylag hamar befejezte, azóta is civil foglalkozása van. Ismert testvére, Regina azonban rendszeresen posztol róla, most is ő osztott meg egy képet az esküvőről, amit itt tudsz megnézni. A vőlegény pedig egy videót posztolt az Instagramra.