A magyar női vízilabda-válogatott tagjai is ott voltak a kvangdzsui szórakozóhelyen, amikor leszakadt a galéria.

Szombatra virradóra két dél-koreai állampolgár meghalt, többen pedig megsérültek, köztük a kvangdzsui vizes világbajnokságon részt vevő sportolók, miután összeomlott egy helyi éjszakai klub galériája. A magyar női vízilabda-válogatott tagjai is ott voltak, ők számoltak be arról, mi is történt pontosan. Szerencsére közülük senki nem sérült meg.