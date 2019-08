Pécsi Ildikó már nagyon szeretné, ha unokája elhagyná a budai ingatlanját, azt ugyanis egy bérlő vagy akár a fia is igénybe vehetné az új családjával.

Továbbra sincs béke Pécsi Ildikó és unokája között. Mint ismeretes, Csabika az után költözött vissza a nagyanyja budai házába, hogy kilakoltatták onnan. Ezután birtokvédelmi kérvényt nyújtott be, ám ezt elutasította a bíróság. A művésznő, akinek már kulcsa sincs a lakáshoz, most újabb ötlettel állt elő, hogyan is tehetné ki a házból a fiút.

„Nem tudom, hogy Csabi ott lakik-e, vagy sem, azt akarom, legyen vége ennek az egésznek! Ha végre visszakapjuk a lakást, kiadjuk bérlőknek, akik boldogan élhetnek ott. (...) Lehet, hogy idővel eladjuk a házat, de arra is gondoltunk, a pici unokánknak jó lenne, hogy ott kezdje el a felnőttéletét" – mondta el a Blikknek Pécsi Ildikó, ezzel utalva arra, hogy az ingatlanba akár a fia is beköltözetne az új családjával.