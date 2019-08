Szeptember elsején indul a TV2 Sztárban szár leszek! című szuperprodukciója. A forgatás már az elején vitába torkollot, Tóth gabi és Horvát Tomi alaposan összekülönböztek.

Tomi idegesen ki is vonult a stúdióból, majd Bereczki Zoltán és Pápai Joci is követték. Gabi így nyilatkozott a Borsnak az esetről:

"Tomi egy őstehetség, amihez szorgalom és szakmai alázat párosul. Ismerem és szeretem a munkásságát, és azt gondolom, hogy ő jó példa sok fiatal számára. Ettől függetlenül nem mindenben értettünk egyet az eddigi felvételek során, vagy nem feltétlenül ugyanazt gondoltuk egy előadóról. Egy ilyen helyzetben elég nagy mindenkin a nyomás, és érzékenyebben reagálunk egy-egy szituációban. Azóta Tomival megbeszéltünk mindent, és természetesen töretlen köztünk a jó kapcsolat."



Tomi elmesélte az ő verzióját:

"Természetes, hogy olykor adódnak olyan helyzetek, amikben nem vagyunk egy véleményen. Ez történt itt, az előválogató során is, de a kezdeti feszültség után tisztáztuk a dolgokat, és töretlen a jó kapcsolatunk Gabival. Mindannyian szerettünk volna igazán erős karaktereket válogatni a csapatainkba, de ott néhány momentum után úgy érzetem, hogy a zsűritársaimmal szemben némileg háttérbe szorulok. Abban a helyzetben Gabi is inkább Bereczki Zoli csapatát erősítette, amit nem éreztem egészen megalapozottnak. Tény, hogy eleinte én is kevésbé voltam tapasztalt ebben a szerepkörben. Abban a pillanatban ez kicsit érzékenyen érintett, de szerintem végül szuper csapatok álltak össze, és alig várom a folytatást."