Palvin Barbi jó ideje már a világ egyik legkeresettebb ferhérneműjének az arca lett. Elkészült az őszi kampányfotózás, ahol Barbi elképesztően szexi. Szerencsére meg is mutatta a fotókat.

Minden modell álma, hogy egyszer a világ legjobb és legkerdveltebb fehérneműmárkájának arca legyen és a leggyönyörűbb modellekkel egy színpadon mutathassa be a csodás darabaokat. Mihalik Enikő után Palvin Barbinak is sikerült ez az álma, olyannyira, hogy nem csak a kifutón, de a különböző kampányok fotóin is őt láthatjuk.

Az őszi kollekcióról készült fotókat Barbi szerencsére közösségi oldalán is megmutatta, így mi is gyönyörködhetünk a magyar világsztár elképesztő formáiban. Mutatjuk!