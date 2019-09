Bochkor Gábor elárulta, milyen a viszonya most Várkonyi Andreával

A Borskészített interjút Bochkor Gáborral, amiben új műsora mellett a lányával való kapcsolatáról és az exéhez, Várkonyi Andreához fűződő viszonyáról is őszintán beszélt.

Bochkor Gábor Amerikába jutazott a nyáron a lányával Nórival, ahol felejthetetlen élményekben volt részük. Most döbbent rá, hogy Nóri már tulajdonképpen kiskamasz, és ez egészen újszerű élmény a rádiósnak. Elmondása szerint Nórit továbbra is közösen, egyetértésben nevelik Várkonyi Andreával. A kérdésre, hogy milyen most a kapcsolatuk, így válaszolt:

"Se nem jó, se nem vészesen rossz. Ha egy szóval kéne leírnom, úgy jellemezném: korrekt. De azt gondolom, a gyerek érdekében ez jó is így. Rengeteg dolgot beszélünk meg Nóri kapcsán, és ilyenkor abszolút közös platformra helyezkedünk, de ennél nem több a viszony."

Bochkor elmondta azt is, hogy felháborítónak tartja, néhány exe a a nevével haknizik a sajtóban: "Az exekről pedig annyit, hogy totálisan felháborít, és visszatetsző számomra, amikor valaki sok év távlatából is ezzel haknizik a sajtóban, és a nevemmel szeretne címlapra kerülni. Zavar, mert én sosem tennék ilyet, és a legtöbb volt párom sem, akikkel baráti viszonyt ápolok, egyesek azonban még mindig itt tartanak."

Bochkor Gábornnak nincs új kapcsolata, bár nyitott egy új szerelemre.