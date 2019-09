Már nagyon várja budapesti fellépését Will Smith: így készül rá!

Tavaly nyáron sok időt töltött Budapesten Will Smith a Gemini Man című új filmje forgatása miatt. A színész most visszatért hazánkba, és hatalmas dobásra készül.

A film promója kapcsán tért vissza a magyar fővárosba Will Smith feleségével együtt. Mivel a nálunk tartózkodása egybeesik az 51. születésnapjával, úgy döntött, hogy ennek apropóján ingyenes koncertet ad. A koncert ma, azaz szerdán este lesz hat órától a Bazilika előtti Szent István téren. Will Smith már nagyon készül a fellépésre, Instagramján egy videót is megosztott erről. Jó tudni, hogy a későn érkezők, akik nem férnek be a Bazilika elé, az Erzsébet téren kivetítőn követhetik a koncertet.