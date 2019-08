Müller Péter: Be kell vonzanunk a változásokat

Egy-egy mondat néha többet ér, mint száz könyv. Egy érzés- és gondolatmagocska megtermékenyít, a tiéd lesz, és segít élni. Jobban megismered önmagadat, a társadat – és talán az életedet is. Olvasd el a Life.hu-n, és hagyd magadban megérni. Heti útravaló – 399. rész.

Bensőd megváltozása titkos hívójeleket küld a világba, s akinek szól, veszi. Ezt hívják a lelkek titkos összekötöttségének.

Gyakran nem tudjuk, hogy ami kívülről érkezik, azt mi hívtuk be. Valami rejtett erőtér megváltozik bennünk, beérik valami gondolat, vagy érzés, lehullik rólunk a gátlás és a félelem, és egyszerre adni kezdünk egy más hullámhosszon. Aki rá van hangolva, az veszi is. Nőknél gyakran tapasztaltam hosszú életem során, hogy elszánja magát valaki egy magányos életre, s azt is éli. Egyedül él, egyedül is akar maradni, és nem veszi észre, amikor elege lesz ebből. Ez ugyanis nem tudatos pillanat. Ő már csak azt veszi észre, amikor felbukkan az életében valaki. Anyám ezt a folyamatot tudatosan és látványosan tudta működtetni. Hívójeleket adott a világba, s egyszer csak felbukkan körülötte egy férfi. Meg se lepődött.

„Ne félj - mondta -, én sohasem maradok egyedül. Mert nem akarok egyedül élni." Azt is mondta: „Találok, mert keresek".