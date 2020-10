Igazán meghallgatni egy másik embert a legnagyobb művészet. Ráadásul gyakran nem is érdemes, mert nem önmagát mondja, csak beszél.

Ezért ritka ma a jó barátság, de még egy jól működő párkapcsolat is. Kérdezem, hány ember van, akinek meg tudsz, és meg is mersz nyílni? Hány ember van, aki figyel rád úgy, hogy a szívével figyel, s módot ad arra, hogy végre beszélj? Te vajon képes vagy-e arra, hogy arról beszélj, ami fontos, képes vagy-e arra, hogy az önmagad számára is elrejtett titkaidat megtaláld, s kimondd végre?

Manapság a legtöbb beszélgetés üres. Csak zaj, fecsegés, viselkedés, szerepjátszás, önmutogatás, álkiváncsiság, vagy még az sem. Egyszerűen csak lélektelen. Lényegtelen szavak és mondatok. Néha megkérdezném ilyenkor: Ki beszél?

Egyre magányosabbak leszünk. Ma már maszkot is hordunk, de nemsokára füldugót is.