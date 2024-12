Teszt: ezt árulja el személyiségedről az, hogyan ajándékozol!

A karácsony a szeretet ünnepe, ez a családról, az együttlétről és a háláról is szól. Odafigyelésünket ajándékokkal is ki szoktuk fejezni, hogy megmutassuk a másiknak, mennyire ismerjük, örömet szerezzünk és megadjuk azt, amire szüksége lehet. Azonban ezek az ajándékok többet is elárulnak, mint azt gondolnánk.

Azt hogy mit, hogyan ajándékozol nagyon sokat elárulhat a személyiségedről

Forrás: Shutterstock

Töltsd ki a tesztet és nézd meg milyen ajándékozó vagy!

1. Mit jelent számodra egy szépen készült csomagolás?

a) Felkelti az érdeklődésed, örülsz neki, mert jól látható, hogy ebbe fektettek energiát. Úgy érzed, hogy fontos vagy a másik számára.

b) Megmelengeti a szíved és máris sokkal értékesebbnek tartod a meglepetést. Ahogy az ételnél, úgy az ajándékoknál is sok múlik a „tálaláson”.

c) Tetszik, de nagy jelentőséget nem tulajdonítasz neki. Sokkal jobban érdekel, hogy vajon mit rejthet.

2. Meg szoktad nézni egy ajándék csomagolását, mielőtt kibontanád?

a) Természetesen! Ez sokat elárul arról, hogy mennyire tart fontosnak a másik.

b) Megnézed és örülsz, ha igényes. De azon sem sértődsz meg, ha csak egy díszzacskóban kapod.

c) Azonnal neki esel. Sokkal jobban izgat, hogy vajon mit rejthet, egy szépen csomagolté pedig pláne!

3. Az üzlettel csomagoltatod be az ajándékot vagy saját magad?

a) Megnézed a kínálatot, és ha szépen csinálják, akkor miért ne?

b) Mindig jó, ha becsomagolják helyetted, úgyis a tartalma számít majd.

c) Erős elképzelésed van arról, hogyan kéne kinézni egy csomagolásnak. Biztosabbnak tartod, ha te magad csinálod.

4. Mit gondolsz a plusz kiegészítőkről, például apró gömböcskékről vagy matricákról?

a) Nem akarod túlcsicsázni, bőven elegendő a csomagolópapír.

b) Minden jöhet, ami extra. Hiszen a karácsony az ízléses giccsről is szól.

c) Egy szép szalagból megkötött masni tökéletes díszítés önmagában is.

5. Szerinted összhangban kell lennie a masninak és papírnak?

a) Természetesen! Pont mint öltözködéskor, a színeknek és mintáknak nem szabad elütnie egymástól.

b) Ha nem találsz olyat, akkor inkább lehagyod a masnit.

c) Amit otthon találsz, abból próbálsz meg egy szépet összeállítani.

6. Hogyan bontasz ki egy csomagolást?

a) Pont úgy, mint a gyerekek! Ahol éred ott téped, minél előbb látni szeretnéd mit rejt.

b) Próbálod minél szebben, de ez nem mindig sikerül.

c) Egy szépen csomagolt ajándék megérdemli, hogy szépen is bontsák ki. Megkeresed az éleket és hajtásokat, ahol meg lehet bontani anélkül, hogy a papír elszakadna.