Mutasd az eljegyzési gyűrűd és eláruljuk, hogy milyen feleség leszel

Idén végre-valahára térdre ereszkedett életed szerelme és feltette azt a nagy kérdést, ami az egész életedet megváltoztatja. Te boldogan igent mondtál a lánykérésen és könnyeitekkel küzdve már fel is húztátok az ujjadra a gyönyörű eljegyzési gyűrűdet. Nem is sejtenéd, hogy mennyi mindent elárul rólad az, hogy milyen a kő az eljegyzési gyűrűdben. Ebben a személyiségtesztben az eljegyzési gyűrű kövének típusa fog árulkodni arról, milyen feleség leszel.

Milyen eljegyzési gyűrűt viselsz? Ezt árulja el a személyiségedről!

Forrás: E+

Személyiségteszt: mit mond el rólad az eljegyzési gyűrűd?

Számtalan, akár személyre szabható csiszolási technika létezik, hogy a lehető legmegfelelőbb alakú kő kerülhessen a kiválasztott nő ujjára. Most sorra veszünk néhány közkedveltebb formát és eláruljuk, hogy milyen személyiségekhez illenek. Ne bánkódj, ha esetleg még nem kérték meg a kezed, nyugodtan válaszd ki te is a neked tetsző formát, hogy láthasd, milyen személyiséged van az álomgyűrűd alapján!

Szív

Szív alakú gyűrű az örök romantikusoknak.

Forrás: Moment RF

Ha a szív forma a kedvenced, akkor igazi romantikus vagy. Már kisgyerekkorodban is esküvőset játszottál a gumicukor gyűrűddel, tiniként pedig nem győzted összeállítani a moodboardot a tökéletes nagy naphoz. Imádod a rózsaszín, csajos színeket és szereted, ha te vagy a figyelem középpontjában. Olyan feleség válik majd belőled, akik igazi támasza a férjének. Egyedül azt nem szereted, hogyha nem kapsz elég törődés, figyelmet és annyi szeretetet, amennyit te is adsz, olyankor sértődékennyé válhatsz.

Erre a jegyben járós időszakra úgy tekintesz majd vissza, hogy ez volt életed leggyönyörűbb időszaka.

Ovális

Oválisra csiszolt gyémánt gyűrű.

Forrás: Universal Images Group Editorial

Ha ez a nőies és kifinomult vonalvezetésű forma az, amivel a párod megkérte a kezed, akkor te egy olyan személy vagy, aki maga is meglepődött, hogy eljegyezték. Amikor megmutatod családodnak, barátaidnak, rajtuk is a megdöbbenést látod: mivel te világéletedben imádtad a függetlenséget. Soha senki nem gondolta rólad, hogy bekötik a fejed, mert mindig lázadtál az ilyen és hasonló társadalmi normák és hagyományok ellen. Egész életedben makacsul azt hangoztattad, hogy a házasságnak semmi értelme és csak pénzkidobás, ám most, óriási pálfordulás következett be nálad.

Hirtelen minden idődet ruhakereséssel és DIY csokorkötéssel töltöd, és alig várod már, hogy eljöjjön életed legszebb napja.