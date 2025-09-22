Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Mutasd az eljegyzési gyűrűd és eláruljuk, hogy milyen feleség leszel

Idén megkérték a kezed? Eláruljuk, hogy mit mond el a személyiségedről az eljegyzési gyűrűd!
Moment RF - Elizabeth Fernandez
esküvő személyiség házasság feleség lánykérés eljegyzési gyűrű vőlegény
Kővári F. Luca
2025.09.22.
Az eljegyzés egyik legfőbb eleme a gyűrű, jobb esetben pedig a vőlegényed tisztában van az ízléseddel, vagyis olyat kapsz, amilyenre mindig is vágytál. Ez a szimbolikus ékszer a személyiségedről is árulkodik, mutatjuk mit mond el rólad az eljegyzési gyűrűd formája.

Idén végre-valahára térdre ereszkedett életed szerelme és feltette azt a nagy kérdést, ami az egész életedet megváltoztatja. Te boldogan igent mondtál a lánykérésen és könnyeitekkel küzdve már fel is húztátok az ujjadra a gyönyörű eljegyzési gyűrűdet. Nem is sejtenéd, hogy mennyi mindent elárul rólad az, hogy milyen a kő az eljegyzési gyűrűdben. Ebben a személyiségtesztben az eljegyzési gyűrű kövének típusa fog árulkodni arról, milyen feleség leszel.

Milyen eljegyzési gyűrűt viselsz? Ezt árulja el a személyiségedről!
Milyen eljegyzési gyűrűt viselsz? Ezt árulja el a személyiségedről!
Forrás: E+

Személyiségteszt: mit mond el rólad az eljegyzési gyűrűd?

Számtalan, akár személyre szabható csiszolási technika létezik, hogy a lehető legmegfelelőbb alakú kő kerülhessen a kiválasztott nő ujjára. Most sorra veszünk néhány közkedveltebb formát és eláruljuk, hogy milyen személyiségekhez illenek. Ne bánkódj, ha esetleg még nem kérték meg a kezed, nyugodtan válaszd ki te is a neked tetsző formát, hogy láthasd, milyen személyiséged van az álomgyűrűd alapján!

  • Szív
Szív alakú gyűrű az örök romantikusoknak.
Szív alakú gyűrű az örök romantikusoknak.
Forrás: Moment RF

Ha a szív forma a kedvenced, akkor igazi romantikus vagy. Már kisgyerekkorodban is esküvőset játszottál a gumicukor gyűrűddel, tiniként pedig nem győzted összeállítani a moodboardot a tökéletes nagy naphoz. Imádod a rózsaszín, csajos színeket és szereted, ha te vagy a figyelem középpontjában. Olyan feleség válik majd belőled, akik igazi támasza a férjének. Egyedül azt nem szereted, hogyha nem kapsz elég törődés, figyelmet és annyi szeretetet, amennyit te is adsz, olyankor sértődékennyé válhatsz. 

Erre a jegyben járós időszakra úgy tekintesz majd vissza, hogy ez volt életed leggyönyörűbb időszaka.

  • Ovális
Oval Cut Diamond Engagement Ring. (Photo by: Education Images/Universal Images Group via Getty Images)
Oválisra csiszolt gyémánt gyűrű.
Forrás: Universal Images Group Editorial

Ha ez a nőies és kifinomult vonalvezetésű forma az, amivel a párod megkérte a kezed, akkor te egy olyan személy vagy, aki maga is meglepődött, hogy eljegyezték. Amikor megmutatod családodnak, barátaidnak, rajtuk is a megdöbbenést látod: mivel te világéletedben imádtad a függetlenséget. Soha senki nem gondolta rólad, hogy bekötik a fejed, mert mindig lázadtál az ilyen és hasonló társadalmi normák és hagyományok ellen. Egész életedben makacsul azt hangoztattad, hogy a házasságnak semmi értelme és csak pénzkidobás, ám most, óriási pálfordulás következett be nálad. 

Hirtelen minden idődet ruhakereséssel és DIY csokorkötéssel töltöd, és alig várod már, hogy eljöjjön életed legszebb napja.

  • Marquise (hajó/mandula)
Hajó alakú modern és szofisztikált gyűrű.
Hajó alakú modern és szofisztikált gyűrű.
Forrás: Moment RF

Ez a mandula alakú kő, azért is tetszhetett meg neked, és a párodnak is, aki beszerezte az ékszerésznél, mert ez a csiszolás optikailag nagyobbítja a gyűrűt. Te egy igazi kalandor lelkű ember vagy: nyughatatlan, szenvedélyes, örökmozgó. Vőlegényeddel már vagy bejártátok a fél világot, vagy azt tervezitek, hogy nászutatok addig fog tartani, amíg az egész Földet meg nem csodáljátok. Párod imádja, hogy ilyen merész vagy az élet minden területén, de azért nem árt néha megbeszélni, hogy ki, mennyi spontaneitást bír. 

Az biztos, hogy ti sosem fogtok unatkozni! Közösen egy hatalmas, élményekkel teli, mozgalmas élet elé nézhettek.

  • Párna (négyzetes sok kis kővel az oldalán)
Káprázatosan csiszolt kő, több kisebb gyémánttal körülvéve.
Káprázatosan csiszolt kő, több kisebb gyémánttal körülvéve.
Forrás: Moment RF

Ez egy igazán fejedelmi gyűrű, ami végtelenül elegáns. Mondhatnánk rá azt is, hogy az ékszerek királynője. Viselőjeként sokszor távolságtartónak, kissé hűvösnek, akár „jégkirálynőnek” tekintenek azok, akik még nem ismernek. Ám, azokkal akiket igazán szeretsz, te egy csupaszív tündér vagy, akinek be nem áll a szája. A harmónia híve vagy, kisugárzásoddal másokat is megnyugtatsz. 

Feleségként egy odaadó, végtelenül hűséges társként ragyogsz a párod mellett, akivel az évek során egyre jobban fejlesztitek egymást.

  • Princess (négyzetes)
Hercegnő csiszolású gyémánt gyűrű.
Hercegnő csiszolású gyémánt gyűrű.
Forrás: The Image Bank RF

Ha ezt az elegáns, modern gyűrűt viseled, akkor ahogy a csiszolás neve is mutatja: te egy igazi hercegnő vagy. Nyugalom, nem a hisztis, elkényeztetett verzióra gondolunk, hanem egy jóságos, segítőkész fajtára. Akit bátran kereshetnek a barátnői és a vőlegénye is, mert mindig készen áll megoldani a problémákat. Lételemed, hogy csak akkor érzed magad fontosnak, ha ott vagy a nehéz helyzetben és támogatsz másokat. Téged akár éjszaka is hívhatnak, ha bármi baj van. Később, amikor gyerekeid lesznek, „anyaoroszlánként” véded majd az érdekeiket. 

Azért vigyázz, hogy magadra is legyen elég időd és figyelmed!

  • Csepp/körte
Körte vagy csepp elnevezésű lélegzetelállító gyűrű.
Körte vagy csepp elnevezésű lélegzetelállító gyűrű.
Forrás: The Image Bank RF

Amennyiben egy csepp csiszolású kő van az eljegyzési gyűrűdben, téged csak úgy becéznek: „az anyósok kedvence”. Kifejezetten jó kapcsolatot ápolsz a párod családjával, akik nem győzik hangoztatni, hogy mindig ilyen „takaros kis menyecskét” képzeltek el a fiuk mellé. Igazi háziasszonyként sürögsz-forogsz, számodra egyáltalán nem teher húsz főre megfőzni egy hatfogásos menüt karácsony napján, mert imádod a vendégeket.

A házatok mindig nyitva áll, és bárki bármikor felugorhat hozzád egy kis kávéra, nálad mindig lesz friss sütemény vagy pogácsa.

  • Kerek 
Időtlensége miatt örökké népszerű: kerek gyémántos gyűrű.
Időtlensége miatt örökké népszerű: kerek gyémántos gyűrű.
Forrás: The Image Bank RF

Ha ezt a klasszikus, időtlen darabot viseled szívesen az ujjadon, akkor te egy racionális személy vagy. Praktikus és precíz vagy, és reálisan látod a világban a helyed. Pontosan tudod, hogy mit szeretnél és el is éred azt, mert imádsz terveket készíteni mindenről: a közös lakásotokról, az esküvőtökről, a jövőbeli nyaralásaitokról. 

Házasságodban törekszel az egyenlőségre és a kiegyensúlyozottságra és ezt magabiztosan képviseled is a vőlegényed előtt.

