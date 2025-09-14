K-pop démonvadászok kvíz: csak a legnagyobb fanok tudják hibátlanul kitölteni

Valahol a démonok és a K-pop szent egyensúlyában született meg a világ egyik legfurább, mégis zseniális jelensége: a K-pop démonvadászok. Ez a fantasy-idol hibrid ugyan bizarrul hangzik, de nem véletlenül lett a Netflix egyik legtöbbet streamelt filmje. Kicsik és nagyon is odavannak a dalokért, kívülről tudják a táncmozdulatokat, de vajon emlékeznek minden egyes részletre? Ebből a kvízből kiderül!

A K-pop démonvadászok a legmenőbb sorozat most a Netflixen!

Forrás: IMDb

A nagy K-pop démonvadászok kvíz: démoni kérdések igazi fanoknak

De mit ér a rajongás bizonyíték nélkül? Mert valljuk be: bárki fel tudja idézni a főhős kedvenc táncmozdulatát a TikTokról, de vajon hányan emlékeznek arra, hogy melyik démon nevét kellett kimondani visszafelé ahhoz, hogy kinyíljon a Tiltott Színpad kapuja? Ez a kvíz most választ ad rá, ki a valódi Demon Hunters stan, és ki az, aki csak a merch miatt hordja a pólót.