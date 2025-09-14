Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
K-pop démonvadászok kvíz: csak a legnagyobb fanok tudják hibátlanul kitölteni

IMDb -
kvíz K-pop Demon Hunters teszt
Hajdú Viktória
2025.09.14.
Csak a legelszántabb fanok tudják hibátlanul végigvinni ezt a démoni kihívást. Te közéjük tartozol? Akkor irány a K-pop démonvadászok kvíz!

Valahol a démonok és a K-pop szent egyensúlyában született meg a világ egyik legfurább, mégis zseniális jelensége: a K-pop démonvadászok. Ez a fantasy-idol hibrid ugyan bizarrul hangzik, de nem véletlenül lett a Netflix egyik legtöbbet streamelt filmje. Kicsik és nagyon is odavannak a dalokért, kívülről tudják a táncmozdulatokat, de vajon emlékeznek minden egyes részletre? Ebből a kvízből kiderül!

A K-pop démonvadászok a legmenőbb sorozat most a Netflixen!
Forrás:  IMDb

A nagy K-pop démonvadászok kvíz: démoni kérdések igazi fanoknak

De mit ér a rajongás bizonyíték nélkül? Mert valljuk be: bárki fel tudja idézni a főhős kedvenc táncmozdulatát a TikTokról, de vajon hányan emlékeznek arra, hogy melyik démon nevét kellett kimondani visszafelé ahhoz, hogy kinyíljon a Tiltott Színpad kapuja? Ez a kvíz most választ ad rá, ki a valódi Demon Hunters stan, és ki az, aki csak a merch miatt hordja a pólót.

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Mikor jelent meg a K-pop démonvadászok Netflixen?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Mely stúdió készítette a filmet, és kik a rendezők?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Hogy hívják azt a spirituális védelmet, amit a Huntr/x erősít a zenéjével?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Mi a neve a rivális K-pop fiúbandának, akik valójában démonok?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik dal lett No. 1 a Billboard Hot 100-on?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik a Rotten Tomatoes kritikus besorolása?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Miért volt különleges a film sing-along bemutatója?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Ki vagy mi volt a Saja Boys vezére a sztoriban?

Te bevállalnád ezeket a karmokat? A párizsi divathéten Jennie Kim körmei vitték a prímet

A párizsi divathéten Rachel Sennott Marie Antoinette haja mellett a másik legnagyobb dobás a kedvenc koreai énekesnőnk körme volt. Jennie Kim két extravagáns manikűrt is bemutatott a párizsi Couturen. Te kipróbálnád?

Miért rajonganak nők milliói egy csúf gyerekjátékért? Labubu baba, a rút kiskacsa

Az elmúlt hónapokban egy igen megosztó gyerekjáték tartja lázban a nőket. A Labubu babáért úgy őrülnek meg divatimádó felnőtt nők, hogy sem nem praktikus, sem nem esztétikus.

Tudtad? A kedvenc Squid Game szereplőnk százmilliós rajongótáborral rendelkező énekes

A világ legnézettebb sorozata hatalmas hírnevet és elismerést hozott a szereplőinek. A Squid Game egyik sztárjáról azonban kevesen tudják, hogy már a sorozat előtt is világhírű énekesnő volt.

 

