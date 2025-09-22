Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Optikai illúzió: csak a kiemelkedően magas IQ-val rendelkezők képesek megtalálni a 4 macskát

agytorna IQ-teszt fejtörő
Tóth Bori
2025.09.22.
Szereted a cicákat? Akkor ez a trükkös feladvány most neked szól. Nincs más dolgod, mint megtalálni mind a négy macskát ebben az optikai illúzióban. De siess, csak 7 másodperced van rá. Vajon sikerül?

Zöld erdőben jártam, három macskát láttam, de hová bújt a negyedik? Ha szereted a képes feladványokat, akkor ezzel az optikai illúzióval most tesztelheted, hogy mennyire éles a szemed! Ezúttal egy olyan IQ-tesztet mutatunk, ahol egy erdei jelenet tárul eléd. A feladat: megtalálni a képen lévő négy macskát, mielőtt lejár a hét másodperc! Fókuszálj, állítsd be az órád és ha úgy érzed felkészültél, akkor kezdődhet a cicakeresés.

optikai illúzió feladvány
Optikai illúzió: találd meg mind a négy cicát!
Forrás: jagranjosh.com

Trükkös optikai illúzió: hol bujkál a negyedik cica?

Az elrejtett állatokat kereső optikai illúziók szórakoztató és izgalmas módjai annak, hogy egy kicsit megdolgoztassuk az agyunkat. A macskák szeretnek a természetben barangolni. Ősi ösztöneikből fakadóan a rejtőzködés a vérükben van. Ezen a képen egy sűrű, békés erdő látható. Középen egy keskeny patakban csordogál a víz. A fák és bokrok lombja még zöldben pompázik. A nedves erdei földben két jól látható macska fekszik. A patakparton pedig egy cica üldögél, ő a harmadik. De vajon hol lehet a negyedik macska? Ezt a képes IQ-tesztet szándékosan úgy tervezték, hogy próbára tegye a megfigyelő képességedet. Lehetőség arra, hogy bebizonyítsd: a legmagasabb IQ-val és legélesebb látással rendelkező emberek felső 1%-ába tartozol!

A kihívás tehát az, hogy megtaláld a negyedik macskát az optikai illúzió zöld erdejében. Ez az agytorna alaposan próbára teszti a figyelmedet. A negyedik macska tökéletesen beleolvad a környezetébe, így a képen bárhol elrejtőzhetett. Siess, mert mindjárt lejár a 7 másodperc!

Íme egy kis segítség a kereséshez: ne hagyd, hogy a jól látható macskák méretükkel és színükkel eltereljék a figyelmedet! Ne feledkezz meg róla, hogy ez egy rafinált optikai illúzió, ahol nem minden az, aminek látszik.

Tikk-takk, tikk takk... Lejárt az idő! Gratulálunk, ha sikerült hét másodperc alatt észrevenned a negyedik cirmost is! 

Ha most nem jártál sikerrel, akkor sincs okod a szomorkodásra. Minél több hasonló fejtörőt oldasz meg, annál jobban tréningezed az agyad és a látásodat. Továbbá fejlődnek azon képességeid, amikkel egyre könnyebben megoldod majd a legnehezebb feladványokat is. Kíváncsi vagy, hogy hol lapul a negyedik macska? Akkor görgess lejjebb a megoldásért!

Íme az optikai illúzió megoldása

A negyedik cica ott bujkált a kép jobb alsó sarkában. Jól elbújt igaz? De így már egyértelmű, hogy hol rejtőzködött.

optikai illúzió megoldás
Optikai illúzió megoldás.
Forrás: jagranjosh.com

Tetszett ez a feladvány? Akkor KÜLDD TOVÁBB barátaidnak! Vajon ki lesz az, aki 7 másodperc alatt elsőként találja meg mind a négy macskát a képen?

