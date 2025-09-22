Optikai illúzió: csak a kiemelkedően magas IQ-val rendelkezők képesek megtalálni a 4 macskát

Zöld erdőben jártam, három macskát láttam, de hová bújt a negyedik? Ha szereted a képes feladványokat, akkor ezzel az optikai illúzióval most tesztelheted, hogy mennyire éles a szemed! Ezúttal egy olyan IQ-tesztet mutatunk, ahol egy erdei jelenet tárul eléd. A feladat: megtalálni a képen lévő négy macskát, mielőtt lejár a hét másodperc! Fókuszálj, állítsd be az órád és ha úgy érzed felkészültél, akkor kezdődhet a cicakeresés.

Optikai illúzió: találd meg mind a négy cicát!

Forrás: jagranjosh.com

Trükkös optikai illúzió: hol bujkál a negyedik cica?

Az elrejtett állatokat kereső optikai illúziók szórakoztató és izgalmas módjai annak, hogy egy kicsit megdolgoztassuk az agyunkat. A macskák szeretnek a természetben barangolni. Ősi ösztöneikből fakadóan a rejtőzködés a vérükben van. Ezen a képen egy sűrű, békés erdő látható. Középen egy keskeny patakban csordogál a víz. A fák és bokrok lombja még zöldben pompázik. A nedves erdei földben két jól látható macska fekszik. A patakparton pedig egy cica üldögél, ő a harmadik. De vajon hol lehet a negyedik macska? Ezt a képes IQ-tesztet szándékosan úgy tervezték, hogy próbára tegye a megfigyelő képességedet. Lehetőség arra, hogy bebizonyítsd: a legmagasabb IQ-val és legélesebb látással rendelkező emberek felső 1%-ába tartozol!