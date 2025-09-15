Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Hány ágy tesz ki egy buszt? Trükkös képes számtanfeladvány, amit csak a zsenik tudnak megoldani

logika matematika teszt
2025.09.15.
Egyszerűnek tűnhet, de bizony ebben a képes matematikai feladványban több helyen is el lehet vérezni. A most következő számtantesztben több csapda is vár rád. Készen állsz rá?

Mennek az egyenletek? Szereted a logikai rejtvényeket? Akkor ez a képes matematikai teszt neked való. Azonban ne hidd, hogy egyszerű dolgod lesz, hiszen a feladvány trükkös, így kétszer is gondold át az eredményt! 

Logikai matematika teszt
Ez a logikai teszt könnyen kifogat rajtad, ha elhamarkodod a választ.
Forrás: Shutterstock

Számtanteszt, amit csak a zsenik képesek megoldani

Ágyak, buszok és trófeák, mindegyik más értékkel. Ez a logikai fejtörő nem csupán az iskolai matematika órákat fogja felidézni, de számolhatsz azzal is, hogy keményen megtornáztatja az agytekervényeidet. 

Íme, a feladvány! Mennyi egy trófea értéke?

Miért hasznosak az ilyen fejtörők?

A logikai készségeket előhívó feladványok során az agyad olyan területeit hívod munkába, amelyeket egy átlagos napon kevésbé dolgoztatsz meg. Az ilyen játékos feladványos során fejlesztheted a logikai gondolkodásodat, amivel csak nyerhetsz. Hiszen az életed más területein is hasznosíthatod. Gyorsabban tudod majd felmérni a felmerülő problémákat, és azokra hatékonyabban tudsz megoldást keresni. Nem hangzik rosszul, ugye? De most lássuk a feladványunk megfejtését!

Logikai matematika képes teszt
Rájöttél a képes feladvány megfejtésére? Nézd meg, hogy helyes volt-e a számításod!
Forrás: Shutterstock

A számtanteszt megoldása

  • A három ágy összege 30, így egy ágy 10.
  • A két ágy és egy busz összege 40. Az ágy értékét ismerjük - a kettő együtt ugye 20 –, így ezt kivonva a 40-ből megkapjuk, hogy egy busz az 20. 
  • Egy ágy, egy busz és két trófea összesen 60. Az előző számításokból kiindulva, kivonjuk az egy buszt (20) és az egy ágyat (10). Az így kapott 30-at pedig elosztjuk kettővel, mivel két trófea szerepel a feladványban. Tehát egy trófea értéke 15. 

A megoldás tehát 15.

Ebben a logikai fejtörőben az okozza a legnagyobb kihívást, hogy észrevedd, mikor van a képes egyenletben ugyanabból a tárgyból kettő. Ha elsőre sikerült gratulálunk, született zseni vagy, de akkor se keseredj el, ha ez most kifogott rajtad, hiszen a logika már nem ismeretlen előtted. 

IQ-teszt: csak a legélesebb szeműek képesek kiszúrni a macskákat a képen

Egy olyan IQ-tesztet hoztunk, amivel próbára teheted a megfigyelőképességed - még a legélesebb szeműeknek is meggyűlik vele a baja.

Okosabb vagy, mint egy ötödikes? Oldd meg ezt a matekcsavart 10 másodperc alatt!

10 másodperced van, hogy rájöjj a trükkre. A kérdés csak az, hogy te a zsenik táborába tartozol, vagy inkább újra be kell ülnöd az ötödik osztályba? Old meg az IQ tesztet!

„Miért süt a nap? Mert főzni nem tud..." − Ez a találóskérdés-kvíz egy igazán zsibbasztó agytorna

Ez a találóskérdés-kvíz nem a lexikai tudásodat teszi próbára – sokkal inkább a humorodat és a furfangos észjárásodat!

 

 

