Hány ágy tesz ki egy buszt? Trükkös képes számtanfeladvány, amit csak a zsenik tudnak megoldani

Mennek az egyenletek? Szereted a logikai rejtvényeket? Akkor ez a képes matematikai teszt neked való. Azonban ne hidd, hogy egyszerű dolgod lesz, hiszen a feladvány trükkös, így kétszer is gondold át az eredményt!
Ágyak, buszok és trófeák, mindegyik más értékkel. Ez a logikai fejtörő nem csupán az iskolai matematika órákat fogja felidézni, de számolhatsz azzal is, hogy keményen megtornáztatja az agytekervényeidet.
A logikai készségeket előhívó feladványok során az agyad olyan területeit hívod munkába, amelyeket egy átlagos napon kevésbé dolgoztatsz meg. Az ilyen játékos feladványos során fejlesztheted a logikai gondolkodásodat, amivel csak nyerhetsz. Hiszen az életed más területein is hasznosíthatod. Gyorsabban tudod majd felmérni a felmerülő problémákat, és azokra hatékonyabban tudsz megoldást keresni. Nem hangzik rosszul, ugye? De most lássuk a feladványunk megfejtését!
Ebben a logikai fejtörőben az okozza a legnagyobb kihívást, hogy észrevedd, mikor van a képes egyenletben ugyanabból a tárgyból kettő. Ha elsőre sikerült gratulálunk, született zseni vagy, de akkor se keseredj el, ha ez most kifogott rajtad, hiszen a logika már nem ismeretlen előtted.
