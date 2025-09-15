Hány ágy tesz ki egy buszt? Trükkös képes számtanfeladvány, amit csak a zsenik tudnak megoldani

Mennek az egyenletek? Szereted a logikai rejtvényeket? Akkor ez a képes matematikai teszt neked való. Azonban ne hidd, hogy egyszerű dolgod lesz, hiszen a feladvány trükkös, így kétszer is gondold át az eredményt!

Ez a logikai teszt könnyen kifogat rajtad, ha elhamarkodod a választ.

Forrás: Shutterstock

Számtanteszt, amit csak a zsenik képesek megoldani

Ágyak, buszok és trófeák, mindegyik más értékkel. Ez a logikai fejtörő nem csupán az iskolai matematika órákat fogja felidézni, de számolhatsz azzal is, hogy keményen megtornáztatja az agytekervényeidet.

Íme, a feladvány! Mennyi egy trófea értéke?

Miért hasznosak az ilyen fejtörők?

A logikai készségeket előhívó feladványok során az agyad olyan területeit hívod munkába, amelyeket egy átlagos napon kevésbé dolgoztatsz meg. Az ilyen játékos feladványos során fejlesztheted a logikai gondolkodásodat, amivel csak nyerhetsz. Hiszen az életed más területein is hasznosíthatod. Gyorsabban tudod majd felmérni a felmerülő problémákat, és azokra hatékonyabban tudsz megoldást keresni. Nem hangzik rosszul, ugye? De most lássuk a feladványunk megfejtését!

Rájöttél a képes feladvány megfejtésére? Nézd meg, hogy helyes volt-e a számításod!

Forrás: Shutterstock

A számtanteszt megoldása

A három ágy összege 30, így egy ágy 10.

A két ágy és egy busz összege 40. Az ágy értékét ismerjük - a kettő együtt ugye 20 –, így ezt kivonva a 40-ből megkapjuk, hogy egy busz az 20.

Egy ágy, egy busz és két trófea összesen 60. Az előző számításokból kiindulva, kivonjuk az egy buszt (20) és az egy ágyat (10). Az így kapott 30-at pedig elosztjuk kettővel, mivel két trófea szerepel a feladványban. Tehát egy trófea értéke 15.

A megoldás tehát 15.

Ebben a logikai fejtörőben az okozza a legnagyobb kihívást, hogy észrevedd, mikor van a képes egyenletben ugyanabból a tárgyból kettő. Ha elsőre sikerült gratulálunk, született zseni vagy, de akkor se keseredj el, ha ez most kifogott rajtad, hiszen a logika már nem ismeretlen előtted.