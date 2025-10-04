Kvíz: 35 éves a Beverly Hills 90210 – Mennyire emlékszel a sorozatra?

Imádtuk és elképesztően elkenődtünk, amikor véget ért 2000-ben. A Beverly Hills 90210 sokak kamaszkorához hozzátartozott, és olyan távoli, vágyott világot mutatott be, aminek legtöbben szerettünk volna a részesévé válni a '90-es években, sőt, szívesen jártunk volna a főszereplők középiskolájába, a West Beverly-be is.

Aaron Spelling, a Beverly Hills 90210 producere középen, balról Jason Priestley, Tori Spelling, Shannen Doherty és Luke Perry

Forrás: Archive Photos

A Beverly Hills 90210 ma 35 éve, 1990. október 4-én debütált Amerikában

293 epizódot ért meg, és szerencsére Magyarországon is vetítették. Rendezője Darren Star volt, a főszerepekben Shannen Doherty-t, Jason Priestley-t, Brian Austen Greent, Tori Spellinget, Jennie Garth-t, Luke Perry-t és Ian Zieringet láthattuk. A szemünk láttára váltak kész hölgyekké és férfiakká. De tudod, mi történt velük az elmúlt 25 évben?

Jason Priestley

A színész a Beverly Hills 90210 után is kapott szerepeket, a mai napig aktív, de korántsem olyan nagy sztár már, mint amilyen a tinisorozatban volt. 2002-ben csapódott óriási sebességgel egy falba autójával, aminek következtében eltörtek a bordái és a feje is megsérült. A balesetből felépült, elvált, majd újra megnősült.

Jason Priestley

Forrás: Northfoto

Brian Austin Green

A színész házassága Megan Fox-szal zátonyra futott, és a gyerekfelügyeletért is harcolnia kellett. A kissé ügyetlen David Silver alakítója aktív maradt a sorozatok világában, baráti kapcsolat fűzi Charlie Sheenhez, akivel a Nyugi, Charlie sorozatban szerepelt együtt.

Brian Austin Green

Forrás: Northfoto / Profimedia

Jennie Garth

A Beverly Hills 90210 Kelly Taylora szintén a televíziózásban maradt, valóságshow-kban is vállalt szerepet, miközben három gyermek édesanyjaként él kiegyensúlyozott életet.

Jennie Garth

Forrás: Northfoto

Tori Spelling

A legendás producer, Aaron Spelling lánya sosem tudott túlnőni a Beverly Hills 90210 sikerén, de folyamatosan a nyilvánosság előtt éli az életét. Szerepelt kisebb filmekben, reality show-kban, de leginkább kaotikus magánélete miatt cikkeznek róla. Ötgyermekes édesanya, aki egészen addig súlyproblémákkal küzdött, amíg fel nem találták az Ozempyc-et.

Tori Spelling

Forrás: Northfoto

Shannen Doherty

A lázadó Brenda megformálója hosszú éveken át küzdött a rákkal. Nyíltan beszélt betegségéről, hogy másokat is bátorítson. 2024-ben, mindössze 53 évesen hunyt el.