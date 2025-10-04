Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 4., szombat Ferenc

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
jubileum

Kvíz: 35 éves a Beverly Hills 90210 – Mennyire emlékszel a sorozatra?

Archive Photos - Mark Sennet
jubileum kvíz Beverly Hills 90210
Jónás Ágnes
2025.10.04.
Brandon, Brenda, Donna, David, Dylan és Steve – ők voltak azok, akik izgalmakat, megható és humoros pillanatokat csempésztek életünkbe a kilencvenes években. Te is rajongó voltál? Akkor töltsd ki Beverly Hills 90210 kvízünket, hogy megtudd, jól emlékszel-e a sorozatra!

Imádtuk és elképesztően elkenődtünk, amikor véget ért 2000-ben. A Beverly Hills 90210 sokak kamaszkorához hozzátartozott, és olyan távoli, vágyott világot mutatott be, aminek legtöbben szerettünk volna a részesévé válni a '90-es években, sőt, szívesen jártunk volna a főszereplők középiskolájába, a West Beverly-be is. 

Beverly Hills 90210
Aaron Spelling, a Beverly Hills 90210 producere középen, balról Jason Priestley, Tori Spelling, Shannen Doherty és Luke Perry
Forrás: Archive Photos

A Beverly Hills 90210 ma 35 éve, 1990. október 4-én debütált Amerikában

293 epizódot ért meg, és szerencsére Magyarországon is vetítették. Rendezője Darren Star volt, a főszerepekben Shannen Doherty-t, Jason Priestley-t, Brian Austen Greent, Tori Spellinget, Jennie Garth-t, Luke Perry-t és Ian Zieringet láthattuk. A szemünk láttára váltak kész hölgyekké és férfiakká. De tudod, mi történt velük az elmúlt 25 évben? 

Jason Priestley

A színész a Beverly Hills 90210 után is kapott szerepeket, a mai napig aktív, de korántsem olyan nagy sztár már, mint amilyen a tinisorozatban volt. 2002-ben csapódott óriási sebességgel egy falba autójával, aminek következtében eltörtek a bordái és a feje is megsérült. A balesetből felépült, elvált, majd újra megnősült.

Jason Priestley 
Forrás: Northfoto

Brian Austin Green

A színész házassága Megan Fox-szal zátonyra futott, és a gyerekfelügyeletért is harcolnia kellett. A kissé ügyetlen David Silver alakítója aktív maradt a sorozatok világában, baráti kapcsolat fűzi Charlie Sheenhez, akivel a Nyugi, Charlie sorozatban szerepelt együtt. 

Brian Austin Green 
Forrás: Northfoto / Profimedia

Jennie Garth

A Beverly Hills 90210 Kelly Taylora szintén a televíziózásban maradt, valóságshow-kban is vállalt szerepet, miközben három gyermek édesanyjaként él kiegyensúlyozott életet.

Jennie Garth 
Forrás: Northfoto

Tori Spelling 

A legendás producer, Aaron Spelling lánya sosem tudott túlnőni a Beverly Hills 90210 sikerén, de folyamatosan a nyilvánosság előtt éli az életét. Szerepelt kisebb filmekben, reality show-kban, de leginkább kaotikus magánélete miatt cikkeznek róla. Ötgyermekes édesanya, aki egészen addig súlyproblémákkal küzdött, amíg fel nem találták az Ozempyc-et. 

Tori Spelling 
Forrás: Northfoto

Shannen Doherty

A lázadó Brenda megformálója hosszú éveken át küzdött a rákkal. Nyíltan beszélt betegségéről, hogy másokat is bátorítson. 2024-ben, mindössze 53 évesen hunyt el. 

Shannen Doherty 
Forrás: Northfoto

Luke Perry

A sármos Dylant alakította a sorozatban. Lányok milliói rajongtak érte, 2019-ben sajnálatos módon azonban távozott az élők sorából, miután agyvérzést kapott. 

Luke Perry 
Forrás: Getty Images / Northfoto

És most lássuk, mennyire emlékszel a sorozatra. Töltsd ki Beverly Hills 90210 kvízünket a 35 éves évforduló alkalmából!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/7 Milyen kapcsolatban volt egymással Brenda és Brendon Walsh?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/7 Melyik iskolába jártak a szereplők?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/7 Az első rész arról szól, hogy Brandon és Brenda Kaliforniába költöznek. Melyik államból érkeznek?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/7 Melyik szereplő volt egy bűnöző gazdag örököse?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/7 Hogy hívták Walshék szüleit?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/7 Melyik Oscar-díjas színésznő szerepelt a sorozatban?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/7 Kiknek a házasságával zárul a sorozat?

Shannen Doherty "nagyon jól tudta leplezni betegségét"

Jason Priestley szerint kolléganője nagyon bátran viselte a betegségét. Shannen Doherty a halála előtt sem mutatta, hogy mekkora a baj.

Közös fotón a Beverly Hills 90120 sztárjának ritkán látott, Megan Foxszal közös gyerekei

Sharna Burgess egy különleges pillanatot örökített meg: a teljes, hatfős mozaikcsalád együtt pózolt egy Instagram-posztban. Brian Austin Green, a Beverly Hills 90120 szereplője 5 gyerek édesapja.

Így néznek ki a Beverly Hills 90210 szereplői: ennyit változtak a szívtiprók és a drámakirálynők – GALÉRIA

Mi lett Brandonból, Brendából, és a többiekből? Tíz körömmel kapaszkodunk a nosztalgiába! Így néznek ki ma a Beverly Hills 90210 című tinisorozat sztárjai.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu