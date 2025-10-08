Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 8., szerda

Ismered a görög mitológiát? Akkor ez a kvíz biztos hibátlan lesz!

2025.10.08.
Az európai kultúra bölcsője az ókori Görögország, melynek mítoszai kedvelt részei az irodalomnak. Egy izgalmas kvízben felmérheted tudásod a görög mitológia isteneiről. Vajon meglesz a 10/10?

Egy nép mitológiája az adott kultúra világáról alkotott képének lenyomata, mi pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ógörög törzsek mítoszai fennmaradtak az utókornak. Egy kvízzel te magad is letesztelheted, mennyire ismered a görög mitológia isteneit.

Kvíz a görög mitológia isteneiről
Mennyire ismered a görög mitológia isteneit?
Istenek és emberek – A görög mitológia varázsa

A görög mitológiában egy intrikával, versengéssel és furfanggal fűszerezett világ rajzolódik ki, történetei évezredes tanulságokat hordoznak. Az ógörög istennők és istenek a mai napig rabul ejtik az ember képzeletét, azonban ennyi istenség nevét, titulusát megjegyezni nem egyszerű feladat.

Vajon te mennyire emlékszel a görög mitológiára? Töltsd ki a kvízt és máris kiderül!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Hol élt a görög mitológia 12 istene?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Ki volt a görög főisten, Zeusz és testvérei apja?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Mi volt a neve és minek az istene volt Aphrodité férje?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik volt Pallasz Athéné, a bölcsesség, jog, igazságos háború istennőjének állata?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Minek az istene volt Dionüszosz?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Ki volt a családi tűzhely védőistene a görög mitológiában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Ki volt a varázslás, sötétség, éjszaka, illetve a boszorkányság istennője?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Kik voltak a végzet irányítói, az életfonal úrnői a görög mitológiában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Hogy hívták és minek az istene volt Apollón ikertestvére?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Ki volt az alvilág istene?

 

