Ismered a görög mitológiát? Akkor ez a kvíz biztos hibátlan lesz!

Egy nép mitológiája az adott kultúra világáról alkotott képének lenyomata, mi pedig abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ógörög törzsek mítoszai fennmaradtak az utókornak. Egy kvízzel te magad is letesztelheted, mennyire ismered a görög mitológia isteneit.

Mennyire ismered a görög mitológia isteneit?

Istenek és emberek – A görög mitológia varázsa

A görög mitológiában egy intrikával, versengéssel és furfanggal fűszerezett világ rajzolódik ki, történetei évezredes tanulságokat hordoznak. Az ógörög istennők és istenek a mai napig rabul ejtik az ember képzeletét, azonban ennyi istenség nevét, titulusát megjegyezni nem egyszerű feladat.

Vajon te mennyire emlékszel a görög mitológiára? Töltsd ki a kvízt és máris kiderül!