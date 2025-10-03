Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kvíz: ismered ezeknek a szabolcsi szavaknak a jelentését?

2025.10.03.
2025.10.03.
Az ország különböző régióiban teljesen más jelentése lehet a szavaknak. Összegyűjtöttünk 8 olyan szabolcsi szót a kvízünkhöz, amiknek a jelentésén garantáltan mindenki töprengeni fog!

Az ország különböző területein teljesen más szavakat használnak ugyanarra a dologra. Te vajon ismered az általunk összeszedett szabolcsi szavakat? Teszteld magad a kvízünkkel!

Szabolcsi szavak kvíz

A szabolcsiaknak szinte mindenre van saját szavuk és amire nincs, azt is átalakítják, hogy még inkább rájuk jellemző legyen. Ismerős a pilács és a lapcsánka szó vagy te is szoktál „jöttök” helyett „jösztöket” mondani? Ha igen, akkor neked biztosan nem lesz problémád a kvízünk megoldásával!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Csuri
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Furik
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Köszméte
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Levonó
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Lóca
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Paszuly
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Tengeri
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Cinnya

 

65 éves a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki: te emlékszel még az ikonikus rímekre a meséből? KVÍZ

Nincs még egy olyan emlékezetes rajzfilmcsalád, mint Kövaköviék. A Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki ma ünnepli 65. születésnapját. Te vajon emlékszel még a rímekre a meséből?

61 éves az olasz szexszimbólum, Monica Bellucci – Mennyit tudsz a filmjeiről? Teszteld tudásod ezzel a kvízzel

Te hány kérdésre tudod a választ Monica Bellucci filmjeiről?

Sokan elhasalnak ezen az irodalmi kvízen: neked sikerül helyesen válaszolnod a kérdésekre?

Rég volt már az érettségi, ugye? Valld be, te sem örültél, amikor tucatjával kellett megtanulnod az irodalmi alapfogalmakat. Valóban nem volt kreatív tevékenység, de egy magára valamit adó ember a felére legalább emlékszik. Középhaladó irodalmi kvízünkkel kiderítheted, mi maradt meg az irodalmi alapfogalmakból az emlékezetedben.

 

