Kvíz: ismered ezeknek a szabolcsi szavaknak a jelentését?

Az ország különböző területein teljesen más szavakat használnak ugyanarra a dologra. Te vajon ismered az általunk összeszedett szabolcsi szavakat? Teszteld magad a kvízünkkel!

Töltsd ki hibátlanul a kvízünket!

Forrás: Shutterstock

Szabolcsi szavak kvíz

A szabolcsiaknak szinte mindenre van saját szavuk és amire nincs, azt is átalakítják, hogy még inkább rájuk jellemző legyen. Ismerős a pilács és a lapcsánka szó vagy te is szoktál „jöttök” helyett „jösztöket” mondani? Ha igen, akkor neked biztosan nem lesz problémád a kvízünk megoldásával!