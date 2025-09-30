Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 30., kedd Jeromos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
születésnap

61 éves az olasz szexszimbólum, Monica Bellucci – Mennyit tudsz a filmjeiről? Teszteld tudásod ezzel a kvízzel

Getty Images Europe - Vittorio Zunino Celotto
születésnap filmes kvízek Monica Bellucci kvíz
Simon Benedek
2025.09.30.
61 éves lett Monica Bellucci, aki napjainkban is bő 20 évet letagadhatna a korából. A modellként induló olasz szépség karrierje igencsak színes, ezúttal a vele készült filmekből szemezgettünk egy kvízhez. Vajon hány kérdésre tudod a választ Monica Bellucci filmjeiről?

Monica Bellucci olasz modell és színésznő 1964. szeptember 30-án született Città di Castellóban, Közép-Olaszországban. Eleinte jogi tanulmányokat folytatott, majd a modellszakmában vált ismertté, és a 90-es években elkezdett színészkedni is. 16 éves volt, amikor stoppolás közben találkozott Piero Montanuccival, egy helyi fodrásszal, aki meggyőzte, hogy legyen a modellje. Először csak kisebb munkákat vállalt, majd ingázott Milánó, Párizs és Città di Castello között. Tanulmányait a modellmunkáiból finanszírozta,  végül Milánóba költözött, ahol az Elite Model Management szerződtette. A 90-es években már egész Európa legszebb nőjének tartották.

Olasz modell, Monica Bellucci az ágyban fekszik.
Monica Bellucci a 90-es években egész Európában ismert volt.
Forrás: Sygma

Monica Bellucci 61 éves: filmes kvíz

1990-ben Carlo Vanzina olasz rendező látta meg a fotóját egy magazinban, és annyira lenyűgözte a látvány, hogy beajánlotta Monica Belluccit egy televíziós minisorozathoz. Bellucci csak ezután döntött úgy, hogy színészként is kipróbálja magát. Első jelentősebb filmes szerepét a Francis Ford Coppola által jegyzett Drakulában kapta 1992-ben. Később színésziskolába is beiratkozott, majd fokozatosan egyre több munkával keresték meg. 2000-ben kapta meg első angol nyelvű főszerepét a Meggyanúsítva című thrillerben, majd a Mátrix és a James Bond-franchise-ban is szerepelt. Te mennyit tudsz a 61 éves díva filmjeiről? Teszteld a tudásod ebben a kvízben!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Melyik volt Monica Bellucci első komolyabb filmszerepe?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik filmben játszott a Mátrix-trilógiában?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Melyik James Bond-filmben szerepelt?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Melyik filmben alakította Mária Magdolnát?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik ikonikus film második részében játszott, amelyet Tim Burton rendezett?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik színész oldalán játszott A varázslótanonc című filmben?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik fantasy filmben játszott Monica Bellucci egy ördögi szövetséget kötő karaktert?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik Asterix és Obelix filmben szerepelt?

Megtörte a csendet Eric Dane felesége: így viseli a család a színész ALS betegségét

Az egész család összetört a színész ALS-diagnózisától. Eric Dane felesége elmondta, a gyerekeik hogy viselik apjuk betegségét.

Szakított egymással a Wednesday rendezője Tim Burton és Monica Bellucci

Mindössze két évvel azután, hogy nyilvánosságra került a kapcsolatuk, szakított egymással a legendás rendező és a korábbi modell. Tim Burton és Monica Bellucci szerelme békés keretek között ért véget.

Így készítsd el Claudia Cardinale ikonikus kávés sminkjét

Most megmutatjuk, hogyan készítheted el az ikonikus eszpresszós, Claudia Cardinale sminket!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu