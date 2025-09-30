61 éves az olasz szexszimbólum, Monica Bellucci – Mennyit tudsz a filmjeiről? Teszteld tudásod ezzel a kvízzel

Monica Bellucci olasz modell és színésznő 1964. szeptember 30-án született Città di Castellóban, Közép-Olaszországban. Eleinte jogi tanulmányokat folytatott, majd a modellszakmában vált ismertté, és a 90-es években elkezdett színészkedni is. 16 éves volt, amikor stoppolás közben találkozott Piero Montanuccival, egy helyi fodrásszal, aki meggyőzte, hogy legyen a modellje. Először csak kisebb munkákat vállalt, majd ingázott Milánó, Párizs és Città di Castello között. Tanulmányait a modellmunkáiból finanszírozta, végül Milánóba költözött, ahol az Elite Model Management szerződtette. A 90-es években már egész Európa legszebb nőjének tartották.

Monica Bellucci 61 éves: filmes kvíz

1990-ben Carlo Vanzina olasz rendező látta meg a fotóját egy magazinban, és annyira lenyűgözte a látvány, hogy beajánlotta Monica Belluccit egy televíziós minisorozathoz. Bellucci csak ezután döntött úgy, hogy színészként is kipróbálja magát. Első jelentősebb filmes szerepét a Francis Ford Coppola által jegyzett Drakulában kapta 1992-ben. Később színésziskolába is beiratkozott, majd fokozatosan egyre több munkával keresték meg. 2000-ben kapta meg első angol nyelvű főszerepét a Meggyanúsítva című thrillerben, majd a Mátrix és a James Bond-franchise-ban is szerepelt. Te mennyit tudsz a 61 éves díva filmjeiről? Teszteld a tudásod ebben a kvízben!