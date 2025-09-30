65 éves a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki: te emlékszel még az ikonikus rímekre a meséből? KVÍZ

A Frédi és Béni gyerekkorunk legszórakoztatóbb rajzfilmje volt, rímeivel pedig úgy betáncolta magát a szívünkbe, hogy a mai napig emlegetjük őket. 1960. szeptember 30-án került képernyőre az első adás, amiben rögtön elvarázsolt minket a kőkorszak Amerikája.
Ki ne emlékezne Frédi, Béni, Vilma és Irma kalandjaira? A mese a magyar szíveket is hamar meghódította, hiszen a Romhányi Józsefnek köszönhető rímek a mai napig a magyar popkultúra részét képezik, amelyek miatt közelebb érezhetjük magunkhoz a sorozatot. A Flintstone család, azaz Kövaköviék, tökéletesen bemutatták, hogyan lehet egy család egyszerre vicces és társadalomkritikus, ami hamar kiemelte őket a többi mese közül. Pont ezért sikerült a mai napig fennmaradniuk.
Elhoztuk nektek a legjobb Frédi és Béni kvízt, amiben tesztelhetitek tudásotok, hogy vajon emlékeztek-e még az ikonikus rímekre!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.