65 éves a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki: te emlékszel még az ikonikus rímekre a meséből? KVÍZ

A Frédi és Béni gyerekkorunk legszórakoztatóbb rajzfilmje volt, rímeivel pedig úgy betáncolta magát a szívünkbe, hogy a mai napig emlegetjük őket. 1960. szeptember 30-án került képernyőre az első adás, amiben rögtön elvarázsolt minket a kőkorszak Amerikája.

65 éves a Frédi és Béni

65 éves a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki

Ki ne emlékezne Frédi, Béni, Vilma és Irma kalandjaira? A mese a magyar szíveket is hamar meghódította, hiszen a Romhányi Józsefnek köszönhető rímek a mai napig a magyar popkultúra részét képezik, amelyek miatt közelebb érezhetjük magunkhoz a sorozatot. A Flintstone család, azaz Kövaköviék, tökéletesen bemutatták, hogyan lehet egy család egyszerre vicces és társadalomkritikus, ami hamar kiemelte őket a többi mese közül. Pont ezért sikerült a mai napig fennmaradniuk.

