65 éves a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki: te emlékszel még az ikonikus rímekre a meséből? KVÍZ

jubileum Frédi és Béni évforduló
Gyüre Bernadett
2025.09.30.
Nincs még egy olyan emlékezetes rajzfilmcsalád, mint Kövaköviék. A Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki ma ünnepli 65. születésnapját. Te vajon emlékszel még a rímekre a meséből?

A Frédi és Béni gyerekkorunk legszórakoztatóbb rajzfilmje volt, rímeivel pedig úgy betáncolta magát a szívünkbe, hogy a mai napig emlegetjük őket. 1960. szeptember 30-án került képernyőre az első adás, amiben rögtön elvarázsolt minket a kőkorszak Amerikája.

65 éves a Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki

Ki ne emlékezne Frédi, Béni, Vilma és Irma kalandjaira? A mese a magyar szíveket is hamar meghódította, hiszen a Romhányi Józsefnek köszönhető rímek a mai napig a magyar popkultúra részét képezik, amelyek miatt közelebb érezhetjük magunkhoz a sorozatot. A Flintstone család, azaz Kövaköviék, tökéletesen bemutatták, hogyan lehet egy család egyszerre vicces és társadalomkritikus, ami hamar kiemelte őket a többi mese közül. Pont ezért sikerült a mai napig fennmaradniuk.

Elhoztuk nektek a legjobb Frédi és Béni kvízt, amiben tesztelhetitek tudásotok, hogy vajon emlékeztek-e még az ikonikus rímekre!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Azért kezdtem a testem kisportolni, hogy legyen mit a nők közt...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Kellene egy kis ökörség mára, fizessünk be egy...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Ne kezdj nekem alibizni, gyenge vagy mint a...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Üdvözlöm, vén titán. Jöhet egy...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Én már bajnok voltam mikor neked még bili járt, kezdd el, úgysem tudod, hogy mi az a...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Az időjós hiába hiteget, hatvan éve nem pipáltam ilyen...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Vilma, tudod, hogy hőzöngök, mikor nem sül a csülök, mihelyst a székre...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Felszedtél néhány kilót, a hasad is szépen...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Ahol Frédi feltalál, ott lesben áll a...
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Nézzük, hogy az uszodát milyen hamar...

