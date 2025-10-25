Csak a különleges gondolkodású lángelmék képesek megoldani ezt a logikai feladványt

Ehhez a logikai feladványhoz minden egyes agytekervényedre szükséged lesz.

Ez a logikai feladvány a legnehezebbek közül való.

Trükkös logikai feladvány, ami a legtöbb emberen kifog

Ha rutinos vagy a tesztek és fejtörők világában, talán hajlamos vagy azt gondolni, hogy neked már nem lehet újat mutatni, de hidd el nekünk: egyáltalán nem véletlenül töri a fél világ ezen a képes teszten a fejét!

Hiszen ehhez nem elég a józan paraszti ész, kell hozzá egy kis kreativitás és rengeteg türelem, hiszen szinte biztos, hogy nem két perc lesz a megfejtés.

Ha viszont eljutsz odáig, olyan elégedettség önt el, ami szinte felér egy kisebb lottónyereménnyel. Ha a nehéz képes tesztek királya vagy, akkor dőlj hátra és élvezd a legújabb kihívásunkat!

A feladvány.

Bár matekórán tiszta szívünkből gyűlöltük az ismeretlen tényezőket, felnőttként már jóval több élvezetet nyújt a megfejtésük: most is ez a feladat. Egyszerűen ki kell találnod, hogy milyen számok rejtőznek a cuki kis ábrák mögött.

Ha a számtan sosem volt a kedvenced, akkor bizonyára ezen a ponton már hevesen izzadsz, de ne add fel, hidd el, sikerülni fog!

Ha jártas vagy a trükkös feladványokban, akkor már bizonyára sejted, hogy a második sorból kell kiindulni.

Figyeld meg a változásokat, hiszen minden elhelyezett kis ábrának jelentősége van.

Ne csüggedj, ha nem megy elsőre, ürítsd ki a fejed és kezdd újra!

Na, hogy állsz?

Sajnos lassan lejár az idő, de azért még van pár másodperced?

Kész a megoldás?

Vagy csak azt hiszed?

Nos, most kiderül!

A megfejtés.

Íme, ezeket a számokat rejtették a kis szimbólumok. Ha helyesen oldottad meg, akkor minden elismerésünk, te tényleg az emberiség csekély százalékába tartozol, de ha nem, akKor se csüggedj: talán legközelebb egy másik rejtvényben ügyesebb leszel!