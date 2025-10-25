Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Csak a különleges gondolkodású lángelmék képesek megoldani ezt a logikai feladványt

Shutterstock - Josep Suria
agytorna logika feladvány
Nagy Kata
2025.10.25.
Első látásra magabiztosan legyinthetsz a logikai feladványunk láttán, de vigyázz: sokkal trükkösebb, mint azt gondolnád!

Ehhez a logikai feladványhoz minden egyes agytekervényedre szükséged lesz. 

Nő logikai feladványt old meg
Ez a logikai feladvány a legnehezebbek közül való. 
Forrás: Shutterstock

Trükkös logikai feladvány, ami a legtöbb emberen kifog 

Ha rutinos vagy a tesztek és fejtörők világában, talán hajlamos vagy azt gondolni, hogy neked már nem lehet újat mutatni, de hidd el nekünk: egyáltalán nem véletlenül töri a fél világ ezen a képes teszten a fejét! 

Hiszen ehhez nem elég a józan paraszti ész, kell hozzá egy kis kreativitás és rengeteg türelem, hiszen szinte biztos, hogy nem két perc lesz a megfejtés.

Ha viszont eljutsz odáig, olyan elégedettség önt el, ami szinte felér egy kisebb lottónyereménnyel. Ha a nehéz képes tesztek királya vagy, akkor dőlj hátra és élvezd a legújabb kihívásunkat!

A feladvány. 
Forrás: Bright Side 

Bár matekórán tiszta szívünkből gyűlöltük az ismeretlen tényezőket, felnőttként már jóval több élvezetet nyújt a megfejtésük: most is ez a feladat. Egyszerűen ki kell találnod, hogy milyen számok rejtőznek a cuki kis ábrák mögött. 

Ha a számtan sosem volt a kedvenced, akkor bizonyára ezen a ponton már hevesen izzadsz, de ne add fel, hidd el, sikerülni fog!

Ha jártas vagy a trükkös feladványokban, akkor már bizonyára sejted, hogy a második sorból kell kiindulni. 

Figyeld meg a változásokat, hiszen minden elhelyezett kis ábrának jelentősége van. 

Ne csüggedj, ha nem megy elsőre, ürítsd ki a fejed és kezdd újra!

Na, hogy állsz?

Sajnos lassan lejár az idő, de azért még van pár másodperced? 

Kész a megoldás? 

Vagy csak azt hiszed? 

Nos, most kiderül!

A megfejtés.
Forrás: Bright Side 

Íme, ezeket a számokat rejtették a kis szimbólumok. Ha helyesen oldottad meg, akkor minden elismerésünk, te tényleg az emberiség csekély százalékába tartozol, de ha nem, akKor se csüggedj: talán legközelebb egy másik rejtvényben ügyesebb leszel!

