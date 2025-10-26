Ezt az egyszerűnek tűnő matekfeladatot a legtöbben elrontják. Te meg tudod oldani?

Elsőre mindenki azt hiszi, hogy egyszerű megoldani, aztán percekig bámulják a számokat, és a végén teljesen más eredményre jutnak ennél a matekfeladatnál. A megoldás egy angol betűszóban rejlik: PEMDAS. Te meg tudod oldani?

PEMDAS, a matek KRESZ szabálya, amit a legtöbb ember elront

Forrás: Shutterstock

A feladat, ami mindenkit megzavar

A kérdés mindössze annyi, mi ennek a képletnek a megoldása:

3+3÷3(3+3)=X

Sokan csak arra emlékeznek, hogy az ilyen műveletet balról jobbra kell megoldani. Osztunk, szorzunk, összeadunk és már meg is vagyunk, de ennél nem is tévedhetnének nagyobbat. Csak akkor tudjuk megoldani, ha ismerjük a helyes műveleti sorrendet, vagyis a PEMDAS-t.

A PEMDAS olyan, mint a KRESZ a matek világában

A legtöbben csak bemagoltuk a matekkönyvet, hogy aztán a következő röpdolgozat után el is felejtsük. Itt az ideje ismételni!

P – Parentheses: Zárójelek először

E – Exponents: Hatványok, gyökök

M/D – Multiplication/Division: Szorzás és osztás, balról jobbra

A/S – Addition/Subtraction: Összeadás és kivonás, szintén balról jobbra

Ezt betartva a példát így kell megoldani:

1. Először a zárójelben lévő műveletet oldjuk meg:

(3+3)=6

Most már így néz ki az egyenlet:

3+3÷3×6=X

2. Utána jön az osztás, szorzás:

3÷3=1

1×6=6

3. Legvégül az összeadás:

3+6=9

Tehát helyes eredmény X=9, mert a PEMDAS szerint először a zárójelet, aztán az osztást és szorzást kell elvégezni, csak utána jöhet az összeadás.

Ha te is 12-t kaptál először, az azt jelenti, hogy valószínűleg balról jobbra mentél végig. Ne aggódj, a fél internet ugyanebbe a csapdába esett bele.

