Mennek még a matematikai alapfogalmak? Teszteld le magad!

Az általános iskolában sok mindent megtanulunk, amit aztán nem használunk az életben. Az emberek többsége leginkább a matematikával kapcsolatos információkat hajlamos kitörölni az emlékezetéből. Te emlékszel még az alapvető matematikai fogalmakra? Matektesztünkből kiderül!

A kocka el van vetve. Te emlékszel még az alap matematikai fogalmakra? Töltsd ki a matektesztünket!

Forrás: Shutterstock

Fel tudod-e még idézni a matematikai alapfogalmakat? Tud meg az alábbi matektesztből!

Vajon vérbeli matematikus leszel vagy bukott diák? Derítsd ki most! Minden attól függ, mennyire figyeltél anno az általános iskolában a matekórákon. Vajon most is meg tudnál írni egy röpdolgozatot írni?