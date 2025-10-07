Mennek még a matematikai alapfogalmak? Teszteld le magad!

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 7., kedd

Csére Erik
2025.10.07.
Az emberek többsége az iskola végével kitörli a matekórák emlékét is. Te emlékszel még a matematikai alapfogalmakra? Töltsd ki matektesztünket, és kiderül!

Az általános iskolában sok mindent megtanulunk, amit aztán nem használunk az életben. Az emberek többsége leginkább a matematikával kapcsolatos információkat hajlamos kitörölni az emlékezetéből. Te emlékszel még az alapvető matematikai fogalmakra? Matektesztünkből kiderül!

Fel tudod-e még idézni a matematikai alapfogalmakat? Tud meg az alábbi matektesztből!

Vajon vérbeli matematikus leszel vagy bukott diák? Derítsd ki most! Minden attól függ, mennyire figyeltél anno az általános iskolában a matekórákon. Vajon most is meg tudnál írni egy röpdolgozatot írni?

1/10 Egy szám reciproka…
2/10 Hogy nevezzük törtszám esetén a törtvonal alatti számot?
3/10 Milyen elvet alkalmazunk egyenletek megoldásához?
4/10 Milyen eredményt kapunk, ha egy számot nullával szorzunk?
5/10 Mi az a paralelogramma?
6/10 Egy egész szám osztható öttel, ha...
7/10 Egy szám osztható hárommal, ha…
8/10 Derékszögű háromszögek esetén a két befogó hosszának…
9/10 Mi az a hatványozás?
10/10 Milyen geometriai alakzathoz használható a Pitagorasz-tétel?

