Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 1., csütörtök Fruzsina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

karácsony 2025 katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
illúzió

Ha ezt a képet mozogni látod, ne bontsd ki a második pezsgőt!

illúzió 2026 szilveszter
Pópity Balázs
2025.12.31.
Még egy kortyot sem ittál, de már forog a világ? Teszteld ezzel az optikai illúzióval, mennyire fáradt az agyad a szilveszteri buli előtt!

Vigyázat, ez a kép tényleg mozog – vagy mégsem? A szilveszteri pezsgőzés előtt érdemes ezzel az illúzióval próbára tenned a látásodat: ha a lenti ábrán a kígyók már most táncot járnak, lehet, hogy idén hamarabb kellene ágyba bújnod! 

Kígyós optikai illúzió. Rétes akar lenni?
Ha szilveszter este mozogni látod a kígyókat ezen az optikai illúzión, nem a pezsgőben van a hiba.
Forrás: www.ritsumei.ac.jp

Szilveszteri kígyós optikai illúzió: forog a világ, pedig még nem is ittál? 

  • A kontrasztos minták miatt a látórendszered nem tudja feldolgozni a képet, és mozgásként kódolja a nyugalmat.
  • Perifériás trükk: a kép ott forog a leginkább, ahová éppen nem nézel, mert az agyad a látómező szélén érzékenyebb.
  • Fáradtságfaktor: minél kimerültebb vagy, annál intenzívebb a pörgés – ha nagyon mozog, jöhet egy délutáni szundi a buli előtt!

Teszteld le az agyad, hogy kell-e még pezsgőt innod!

Ha úgy látod, a kígyók lassú, méltóságteljes keringésbe kezdtek, vagy a kígyózó vonalak mozogni kezdenek, nem a pezsgő az oka. Ez a híres perifériás mozgásillúzió.

Miért ver át a saját szemed?

A tudomány mai állása szerint az agyunk egyszerűen túl gyorsan akarja feldolgozni a látottakat. A kontrasztos színek és az alakzatok eltolása miatt a szemünk mozgásként kódolja az információt ott is, ahol valójában teljes a nyugalom. Minél fáradtabb vagy, annál intenzívebb lehet az élmény – szóval ha már most vadul pörög a kép, ideje egy gyors délutáni szunyókálásnak az esti maraton előtt!

Értékeld a szintedet!

Nézzük, mit jelent az eredményed a mai éjszakára nézve:

  • Teljes nyugalom: a képek állnak, mint a cövek. Gratulálunk, te vagy a társaság stabil pontja! Te emlékezni fogsz mindenre másnap reggel is.
  • Enyhe vibrálás: a körök kicsit megmozdulnak, de aztán megállnak. Készen állsz a bulira, de azért óvatosan a koktélokkal!
  • Vad körhinta: Ha a kép úgy forog, mint egy megvadult bakelitlemez, akkor számodra a szilveszter már elkezdődött. Igyál egy nagy pohár vizet, és keress egy kényelmes fotelt!

Szerintünk ezek is tetszeni fognak:

Csak az emberek 1%-a képes kiszúrni a rejtőzködő jegesmedvét ezen a képen. Te is köztük vagy?

A feladat egyszerű: találd meg a jegesmedvét!

Személyiségteszt: Mit láttál meg először? A választásod elárulja a sötét oldaladat

Egyetlen gyors benyomás is sokat elárulhat rólad. A sötét oldalad olykor csendben irányítja a döntéseidet és a kapcsolataidat. Nézd meg a képet, és derítsd ki, mit rejt a tudatalattid.

IQ-teszt: csak a legélesebb elméjűek tudják kifürkészni a képen a szellemet

Légy te a csavaros észjárás koronázatlan bajnoka, és fejtsd meg a tesztet!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu