Ha ezt a képet mozogni látod, ne bontsd ki a második pezsgőt!

Vigyázat, ez a kép tényleg mozog – vagy mégsem? A szilveszteri pezsgőzés előtt érdemes ezzel az illúzióval próbára tenned a látásodat: ha a lenti ábrán a kígyók már most táncot járnak, lehet, hogy idén hamarabb kellene ágyba bújnod!

Ha szilveszter este mozogni látod a kígyókat ezen az optikai illúzión, nem a pezsgőben van a hiba.

Forrás: www.ritsumei.ac.jp

Szilveszteri kígyós optikai illúzió: forog a világ, pedig még nem is ittál? A kontrasztos minták miatt a látórendszered nem tudja feldolgozni a képet, és mozgásként kódolja a nyugalmat.

Perifériás trükk: a kép ott forog a leginkább, ahová éppen nem nézel, mert az agyad a látómező szélén érzékenyebb.

Fáradtságfaktor: minél kimerültebb vagy, annál intenzívebb a pörgés – ha nagyon mozog, jöhet egy délutáni szundi a buli előtt!

Teszteld le az agyad, hogy kell-e még pezsgőt innod!

Ha úgy látod, a kígyók lassú, méltóságteljes keringésbe kezdtek, vagy a kígyózó vonalak mozogni kezdenek, nem a pezsgő az oka. Ez a híres perifériás mozgásillúzió.

Miért ver át a saját szemed?

A tudomány mai állása szerint az agyunk egyszerűen túl gyorsan akarja feldolgozni a látottakat. A kontrasztos színek és az alakzatok eltolása miatt a szemünk mozgásként kódolja az információt ott is, ahol valójában teljes a nyugalom. Minél fáradtabb vagy, annál intenzívebb lehet az élmény – szóval ha már most vadul pörög a kép, ideje egy gyors délutáni szunyókálásnak az esti maraton előtt!

Értékeld a szintedet!

Nézzük, mit jelent az eredményed a mai éjszakára nézve:

Teljes nyugalom: a képek állnak, mint a cövek. Gratulálunk, te vagy a társaság stabil pontja! Te emlékezni fogsz mindenre másnap reggel is.

Enyhe vibrálás: a körök kicsit megmozdulnak, de aztán megállnak. Készen állsz a bulira, de azért óvatosan a koktélokkal!

Vad körhinta: Ha a kép úgy forog, mint egy megvadult bakelitlemez, akkor számodra a szilveszter már elkezdődött. Igyál egy nagy pohár vizet, és keress egy kényelmes fotelt!

