Mennyire vagy tudatos az aláírásod tekintetében? Nagy lendülettel veted papírra a neved vagy gondosan formálod a betűket? Meglepő lehet, de már ennyi is rengeteg mindent elárulhat rólad. Ez a gyors és egyszerű grafológiai teszt most az önismeret útjára hív. Készen állsz rá?
Grafológiai teszt: mit mond rólad az aláírásod?
- A kézíráselemzés nem jóslás, hanem tudomány.
- A grafológia meglepően pontos képet adhat a személyiségjegyekről.
- Az aláírás a legőszintébb „névjegy”.
Talán te is szeretnél kapaszkodókat találni ahhoz, hogy jobban megértsd magad. Erre remek lehetőséget kínál egy grafológiai teszt, még egy olyan kis szeletben is, mint a kézírás stílusa. Ez ugyanis sokat elárulhat a gondolkodásodról, reakcióidról, általános személyiségjegyeidről. Mivel a kézíráselemzés ritkán ad kész válaszokat, gyakran szokták hasonlítani az álomfejtéshez.
A testbeszédhez hasonlóan a kézírást is lehet elemezni, hogy mélyebben megértsük egy személy viselkedését, motivációit vagy személyiségét
– mondja Annette Poizner okleveles grafológus. A különbség csupán annyi, hogy míg a gesztusok elszállnak, a kézírás megmarad és nyomot hagy.
A grafológia művészete
A grafológiai tesztek sosem egyetlen jelből dolgoznak. A betűk dőlése, mérete, a sorok rendezettsége, az olvashatóság, az ékezetek, hurkok és a tinta nyomása együtt mutatják a személyiségjegyeket. Anette Poizner a Reader's Digest magazinnak úgy fogalmazott, hogy a grafológia inkább művészet, mint egzakt tudomány. A belőle kiolvasható értelmezések mindig összefüggések mentén születnek. Egy grafológiai tesztpéldául rámutathat arra, hogy miként gondolkodsz, milyen az intelligenciád, a kreativitásod, de a tudat alatti motivációidba is betekintést nyújthat.
Rapid grafológiai teszt, avagy az aláírás jelentése
Az aláírásod a személyes védjegyed. Ezzel üzensz a világnak, és megmutatod azt a képet, amit szeretnél, ha mások gondolnának rólad.
Könnyen kiolvasható aláírás
Amennyiben az aláírásod rendezett és egyszerűen értelmezhető, az nyitott és együttműködő személyiségre utal, legalábbis a grafológia értelmezése szerint. Fontosnak tartod a tiszta kommunikációt, jól érzed magad a társadalmi keretek között, és nem akarsz elbújni mások elől. Nincs semmi takargatnivalód,nem viselsz maszkokat. „Az olvasható aláírás gyakran lelkiismeretes, szabálykövető embert takar” – emelte ki a grafológus.
Nehezen kiolvasható aláírás
Ha az aláírásod inkább káoszos, kusza vagy egy gyors firkára emlékeztet, az utalhat erős függetlenségre, belső szabadságvágyra vagy a konvenciókkal szembeni lázadásra. A szinte olvashatatlan aláírás azonban nem minden esetben jelent tudatos elutasítás. Például, ha a munkád miatt naponta számos alkalommal kell aláírnod valamit, a gyors, firkaszerű szignó egyszerűen a hatékonyságról szól.
Mi a helyzet akkor, ha a két stílus között állsz félúton?
Amennyiben az aláírásod részben olvasható és részben kusza, az gyakran jelez kettősséget. Szívesen kapcsolódnál, de csak addig a pontig, amíg biztonságban érzed magad. Ez az egyik leggyakoribb aláírásforma.
Fontos leszögezni, hogy az aláírásod nem címke, életed során pedig változhat. Ez a grafológiai teszt is inkább egy pillanatnyi visszajelzés, mint személyiséged mélyelemzése. Ha szeretnéd alaposan megismerni a téged alkotó személyiségjegyeket, arra egy átfogó grafológiai elemzés alkalmas.
