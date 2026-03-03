Zendaya és Tom Holland után szabadon: 5 hollywoodi szerelmespár, akik titokban házasodtak össze

Bár a legtöbb híresség a nyilvánosság előtt éli az életét, akadnak olyanok – egyre többen, akik szeretnék megóvni a magánéletüket a kíváncsiskodó rajongók és lesifotósoktól. Épp ezért nem meglepő, hogy ezek a sztárok életük legfontosabb mérföldkövét is szeretnék megőrizni saját maguknak és a szeretteiknek. Most, hogy Zendaya és Tom Holland titkos esküvői pletykái igaznak bizonyultak, a rajongótábor kettészakadt: sokan elszomorodtak, hogy lemaradtak a nagy pillanatról, de megértik a két híresség döntését, míg mások teljesen értetlenül állnak a rejtőzködés előtt. Pedig a fiatal álompár távolról sem az első Hollywoodban, akik a „kevesebb néha több” elvét követve, szűk körben keltek egybe. Íme az elmúlt évek titkos menyegzői!

Forrás: Getty Image

A média és a rojongók szüntelen kereszttüzében a hírességek szinte görcsösen igyekeznek óvni magánéletük legszentebb pillanatait. A közösségi média és az azonnali értesítések korában valóságos művészet eltitkolni egy sztáresküvőt, de mint látni fogjuk, néha még a legnagyobb neveknek is sikerül túljárniuk a paparazzók eszén. Sokszor csak hónapokkal később, egy váratlan Instagram-posztból vagy egy elejtett mondatból derül ki, hogy kedvenc ikonjaink már rég kimondták a boldogító igent. Ezek a titkos szertartások bizonyítják, hogy a valódi intimitás még Hollywoodban is többet ér bármilyen címlapsztorinál.

Forrás: Getty Images North America

Zendaya és Tom Holland titkos esküvője

A Marvel-univerzum álompárja mindig is híres volt arról, hogy megóvják a kapcsolatukat a nyilvánosságtól, de úgy tűnik, szintet léptek. A bomba az Actor Awards vörös szőnyegén robbant, ahol Zendaya ikonikus stylistja, Law Roach hanyag eleganciával közölte az Access Hollywood riporterével: „Az esküvő már megtörtént. Lemaradtatok róla.” A hitetlenkedő kérdésre, miszerint ez tényleg igaz-e, Roach csak nevetve megerősítette: „Nagyon is igaz.” Úgy tűnik, Hollywood legnépszerűbb párosa bebizonyította, hogy egy filmes románc is privát ügy tud maradni. Ettől függetlenül alig várjuk, hogy a páros több részletet osszon meg egybekelésükről.