Zendaya és Tom Holland után szabadon: 5 hollywoodi szerelmespár, akik titokban házasodtak össze

Bár a legtöbb híresség a nyilvánosság előtt éli az életét, akadnak olyanok – egyre többen, akik szeretnék megóvni a magánéletüket a kíváncsiskodó rajongók és lesifotósoktól. Épp ezért nem meglepő, hogy ezek a sztárok életük legfontosabb mérföldkövét is szeretnék megőrizni saját maguknak és a szeretteiknek. Most, hogy Zendaya és Tom Holland titkos esküvői pletykái igaznak bizonyultak, a rajongótábor kettészakadt: sokan elszomorodtak, hogy lemaradtak a nagy pillanatról, de megértik a két híresség döntését, míg mások teljesen értetlenül állnak a rejtőzködés előtt. Pedig a fiatal álompár távolról sem az első Hollywoodban, akik a „kevesebb néha több” elvét követve, szűk körben keltek egybe. Íme az elmúlt évek titkos menyegzői!
Zendaya és Tom Holland titkos esküvője nem egyedülálló Hollywoodban
A média és a rojongók szüntelen kereszttüzében a hírességek szinte görcsösen igyekeznek óvni magánéletük legszentebb pillanatait. A közösségi média és az azonnali értesítések korában valóságos művészet eltitkolni egy sztáresküvőt, de mint látni fogjuk, néha még a legnagyobb neveknek is sikerül túljárniuk a paparazzók eszén. Sokszor csak hónapokkal később, egy váratlan Instagram-posztból vagy egy elejtett mondatból derül ki, hogy kedvenc ikonjaink már rég kimondták a boldogító igent. Ezek a titkos szertartások bizonyítják, hogy a valódi intimitás még Hollywoodban is többet ér bármilyen címlapsztorinál.
Zendaya és Tom Holland titkos esküvője
A Marvel-univerzum álompárja mindig is híres volt arról, hogy megóvják a kapcsolatukat a nyilvánosságtól, de úgy tűnik, szintet léptek. A bomba az Actor Awards vörös szőnyegén robbant, ahol Zendaya ikonikus stylistja, Law Roach hanyag eleganciával közölte az Access Hollywood riporterével: „Az esküvő már megtörtént. Lemaradtatok róla.” A hitetlenkedő kérdésre, miszerint ez tényleg igaz-e, Roach csak nevetve megerősítette: „Nagyon is igaz.” Úgy tűnik, Hollywood legnépszerűbb párosa bebizonyította, hogy egy filmes románc is privát ügy tud maradni. Ettől függetlenül alig várjuk, hogy a páros több részletet osszon meg egybekelésükről.
Miley Cyrus és Liam Hemsworth
Bár a két világsztár kapcsolata végül nem volt örökéletű, a menyegzőjük kivitelezése profi munka volt. Egy ekkora sztárpárnál szinte lehetetlennek tűnt a rejtett esküvő, nekik mégis sikerült. Egy nappal karácsony után Miley egyszerűen posztolt néhány fotót, amivel sokkolta a világot: az ünnepi hangulatban, szűk családi körben, minden felhajtás nélkül váltak hivatalosan is egy párrá.
Kourtney Kardashian és Travis Barker
A Kardashian-klán nem a visszafogottságáról híres, de Kourtney és Travis tudtak újat mutatni. Las Vegasban, hajnali 2-kor, Barker Grammy-fellépése után berontottak egy kápolnába, ahol egy Elvis-imitátor előtt fogadtak örök hűséget. Mivel házassági engedélyük nem volt, így technikailag csak egy gyakorló körnek minősült a dolog, a spontaneitásukkal mindenkit levettek a lábukról.
Margot Robbie és Tom Ackerley
Margot Robbie igazi titkosügynök módjára szervezte meg 2016-os esküvőjét a Byron Bayen. A gyanú akkor merült fel, amikor a színésznőt egy olyan pólóban látták a reptéren, amin az állt: „Say 'I Do' Down Under”. Pár nappal később egy Instagram-posztban, a gyűrűjét felmutatva tette hivatalossá: férjhez ment élete szerelméhez, távol a hollywoodi felhajtástól.
Jennifer Lopez és Ben Affleck
Bennifer 2.0 nem bízta a véletlenre. Először Vegasban, szinte inkognitóban házasodtak össze, amiről másnap JLo a saját hírlevelében számolt be a rajongóinak. Csak egy hónappal később, 2022 augusztusában tartottak egy hatalmas, hagyományos ceremóniát Georgiában, ahol már Matt Damon és Kevin Smith is ott koccinthatott az ifjú párra.
