2026. márc. 3., kedd

Eladó Marilyn Monroe legendás otthona: ennyiért költözhetsz be a hollywoodi díva villájába – Videó

luxus Marilyn Monroe Palm Springs
Rideg Léna
2026.03.03.
Új tulajdonosra vár Hollywood egyik legikonikusabb színésznőjének legendássá vált otthona. A közel 280 négyzetméteres luxusvilla – amelyben Marilyn Monroe utolsó boldog hónapjait töltötte –tágas terekkel, hatalmas üvegablakokkal és lélegzetelállító kilátással csábít.

Új tulajdonosra vár Marilyn Monroe egykori, legendássá vált otthona: a kaliforniai Palm Springs egyik ikonikus negyedében található villa több mint egymilliárd forintnak megfelelő összegért került piacra. A különleges ingatlan nemcsak luxusfelszereltsége, hanem történelmi jelentősége miatt is igazi ritkaság: itt élt a hollywoodi díva a ’60-as évek elején, nem sokkal tragikus halála előtt.

Marilyn Monroe Palm Springsben
Marilyn Monroe Palm Springsben – itt talált menedéket a hollywoodi reflektorfény elől.
Forrás: Hulton Archive

Akár te is beköltözhetsz Marilyn Monroe babaházába!

A most eladásra kínált „Marilyn Monroe Estate” néven ismert villa igazi időtlen gyöngyszem a középső század modern építészete iránt rajongók számára. Az ingatlan közel 280 négyzetméteres, négy hálószobával és négy fürdőszobával rendelkezik, és az eredeti tervezési jegyeket megtartva építették át, hogy a történelmi hangulat megmaradjon, miközben a korszerű kényelem is biztosított.

A tágas, nyitott nappali részben kandalló és félkör alakú bár található, a nagy üveg tolóajtók pedig közvetlenül a fedett teraszra vezetnek, ahol medence, pezsgőfürdő és pihenőhely várja a leendő lakót, mindezt lélegzetelállító kilátással a San Jacinto-hegységre. A ház az elegáns Palm Springs-i Vista Las Palmas negyedben fekszik, ahol a hírességek több generációja is élt, és csak néhány percnyire van a város éttermeitől és üzleteitől.

Monroe azután bérelte ki és költözött be ebbe a luxusotthonba, miután elvált Arthur Millertől. Végül 1962-ben hagyta el a házat, miután megvette utolsó otthonát Brentwoodban, ahol végül rátaláltak azon a végzetes napon.

Nem csoda, hogy az érdeklődés hatalmas: Marilyn öröksége él, és úgy tűnik, az iránta érzett rajongás az idő múlásával sem halványul. A különleges Palm Springs-i villa jelenleg több mint egymilliárd forintnak megfelelő dollárért várja új tulajdonosát.

