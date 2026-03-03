Christina Applegate elárulta, miért hagyta faképnél Brad Pittet

Christina Applegate most új oldaláról mutatkozik be: az 54 éves színésznő legújabb önéletrajzi könyvében, a You with the Sad Eyes-ben őszintén mesél arról, milyen döntéseket kellett meghoznia fiatalon a karrierje és a magánélete alakításában. A könyvben feltárja, milyen sötét árnyai voltak annak a hollywoodi csillogásnak, amelyről a közönség eddig csak a napsütéses oldalt látta, és azt is, mi történt közte és Brad Pitt között.
Christina Applegate egy rocksztár miatt kosarazta ki Brad Pittet
Applegate a könyvében többek között arról ír, hogy majdnem nemet mondott az Egy rém rendes család című sitcomban Kelly Bundy szerepére, amely végül világsztárrá tette. „Eleinte utáltam a karaktert, de később rájöttem, hogy ez az a lehetőség, ami előre visz a pályámon” – írja a könyvben.
A sorozat sikerét követően a fiatal színésznő lehetőséget kapott, hogy a 1989-es MTV Video Music Awards műsorvezetőjeként tündököljön, és ekkor hívta el Brad Pittet is, aki ekkor még csak kezdő színészként volt jelen a hollywoodi körökben. Applegate azonban elmondása szerint az este során teljes figyelme Sebastian Bach, a Skid Row frontembere felé irányult. „Egész éjjel Bachra koncentráltam, aki hosszú hajú, izmos fiatalember volt” – idézi a könyv a színésznőt, aki akkor mindössze 17 éves volt.
„Brad akkoriban még csak érvényesülni próbált színészként, és még nem volt az a Brad Pitt, sokak álmai férfija (...) Bradnek az én anyámat kellett szomorúan hazavinnie. Útközben egy benzinkútnál majdnem összeverekedett egy bandatagokkal, és nem meglepő módon nagyon mérges lett rám”
– írta. A színésznő később ráébredt, hogy Bach tartós kapcsolatban él, és van egy egyéves gyermeke, így később megbánta döntését – írja a US Weekly.
Sebastian Bach így beszélt a románcról
Sebastian Bach korábban a Steve-O’s Wild Ride! podcast vendége volt, és ő maga így mesélte el a fenti történetet.
"Volt egy rövid kalandom Christina Applegate-tel. Talán ti is hallottátok már azt a sztoriját, hogy egy este otthagyta Brad Pitt-et egy másik pasi miatt, akit nem akar megnevezni. Nos, én voltam az! Az MTV Awards gáláról beszélünk, ahova még Brad-del érkezett, de már velem távozott. Úgy bizony! Nem viccelek. Ezután intéztem neki repülőjegyet Párizsba, hogy megnézhessen minket a Mötley Crüe előtt. Vele tartott az anyukája és a nagynénje is. Elmentünk az Eiffel-toronyhoz, meg minden. Szóval jól elvoltunk, de nem tartott sokáig a kapcsolatunk. Ennek ellenére maradjon csak fenn az utókornak, hogy volt egy olyan pillanat a világtörténelemben, amikor Sebastian Bach jobb pasinak számított, mint Brad Pitt! Lehet, hogy Christina nem mondott nevet, de nekem muszáj eldicsekednem vele! "
A történtek után Brad Pitt és Christina évekig nem beszéltek, később pedig Brad két barátnőjén keresztül is visszahallotta, hogy a színész dühös rá a történtek miatt.
Christina Applegate memoárja egy őszinte vallomás
A könyv nem csupán a fiatal sztárkapcsolatokról szól: Applegate őszintén beszél arról is, hogyan küzdött a testképpel és a karrierrel járó nyomással, valamint a fiatal lányokat érintő elvárásokkal, miközben megtalálta saját hangját Hollywoodban. A memoár így betekintést enged abba a komplex világba, amely mögött a csillogás mögött a színésznő személyes kihívásai és döntései rejtőztek.
