Christina Applegate elárulta, miért hagyta faképnél Brad Pittet

múltidézés Brad Pitt Christina Applegate memoár
Rideg Léna
2026.03.03.
Az Egy rém rendes család egykori sztárja legújabb önéletrajzi könyvében őszintén vall arról, milyen fiatalon kellett komoly döntéseket hoznia. Christina Applegate arról is mesélt, hogyan alakult az a legendás este, amikor Brad Pitt helyett Sebastian Bachot választotta.

Christina Applegate most új oldaláról mutatkozik be: az 54 éves színésznő legújabb önéletrajzi könyvében, a You with the Sad Eyes-ben őszintén mesél arról, milyen döntéseket kellett meghoznia fiatalon a karrierje és a magánélete alakításában. A könyvben feltárja, milyen sötét árnyai voltak annak a hollywoodi csillogásnak, amelyről a közönség eddig csak a napsütéses oldalt látta, és azt is, mi történt közte és Brad Pitt között.

Christina Applegate és Brad Pitt 1989-ben.
Forrás: FilmMagic, Inc
  • Christina Applegate új önéletrajzi könyvében, a You with the Sad Eyes-ben mesél fiatalkori döntéseiről.
  • Majdnem nemet mondott Kelly Bundy szerepére a Rém rendes családban.
  • Az 1989-es MTV Video Music Awards-on Brad Pitt helyett Sebastian Bachra figyelt.
  • Bach tartós kapcsolatban élt, amikor összemelegedtek, Applegate a döntését később megbánta.
  • Brad Pittel évekig nem beszéltek a történtek miatt.
  • A könyv őszintén beszél a testkép, a karrier és a hollywoodi elvárások nyomásáról.

Christina Applegate egy rocksztár miatt kosarazta ki Brad Pittet

Applegate a könyvében többek között arról ír, hogy majdnem nemet mondott az Egy rém rendes család című sitcomban Kelly Bundy szerepére, amely végül világsztárrá tette. „Eleinte utáltam a karaktert, de később rájöttem, hogy ez az a lehetőség, ami előre visz a pályámon” – írja a könyvben.

A sorozat sikerét követően a fiatal színésznő lehetőséget kapott, hogy a 1989-es MTV Video Music Awards műsorvezetőjeként tündököljön, és ekkor hívta el Brad Pittet is, aki ekkor még csak kezdő színészként volt jelen a hollywoodi körökben. Applegate azonban elmondása szerint az este során teljes figyelme Sebastian Bach, a Skid Row frontembere felé irányult. „Egész éjjel Bachra koncentráltam, aki hosszú hajú, izmos fiatalember volt” – idézi a könyv a színésznőt, aki akkor mindössze 17 éves volt.

„Brad akkoriban még csak érvényesülni próbált színészként, és még nem volt az a Brad Pitt, sokak álmai férfija (...) Bradnek az én anyámat kellett szomorúan hazavinnie. Útközben egy benzinkútnál majdnem összeverekedett egy bandatagokkal, és nem meglepő módon nagyon mérges lett rám”

 – írta. A színésznő később ráébredt, hogy Bach tartós kapcsolatban él, és van egy egyéves gyermeke, így később megbánta döntését – írja a US Weekly.

Sebastian Bach így beszélt a románcról

Sebastian Bach korábban a Steve-O’s Wild Ride! podcast vendége volt, és ő maga így mesélte el a fenti történetet.

"Volt egy rövid kalandom Christina Applegate-tel. Talán ti is hallottátok már azt a sztoriját, hogy egy este otthagyta Brad Pitt-et egy másik pasi miatt, akit nem akar megnevezni. Nos, én voltam az! Az MTV Awards gáláról beszélünk, ahova még Brad-del érkezett, de már velem távozott. Úgy bizony! Nem viccelek. Ezután intéztem neki repülőjegyet Párizsba, hogy megnézhessen minket a Mötley Crüe előtt. Vele tartott az anyukája és a nagynénje is. Elmentünk az Eiffel-toronyhoz, meg minden. Szóval jól elvoltunk, de nem tartott sokáig a kapcsolatunk. Ennek ellenére maradjon csak fenn az utókornak, hogy volt egy olyan pillanat a világtörténelemben, amikor Sebastian Bach jobb pasinak számított, mint Brad Pitt! Lehet, hogy Christina nem mondott nevet, de nekem muszáj eldicsekednem vele! "

A történtek után Brad Pitt és Christina évekig nem beszéltek, később pedig Brad két barátnőjén keresztül is visszahallotta, hogy a színész dühös rá a történtek miatt. 

Christina Applegate memoárja egy őszinte vallomás

A könyv nem csupán a fiatal sztárkapcsolatokról szól: Applegate őszintén beszél arról is, hogyan küzdött a testképpel és a karrierrel járó nyomással, valamint a fiatal lányokat érintő elvárásokkal, miközben megtalálta saját hangját Hollywoodban. A memoár így betekintést enged abba a komplex világba, amely mögött a csillogás mögött a színésznő személyes kihívásai és döntései rejtőztek.

