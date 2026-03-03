Christina Applegate elárulta, miért hagyta faképnél Brad Pittet

Christina Applegate most új oldaláról mutatkozik be: az 54 éves színésznő legújabb önéletrajzi könyvében, a You with the Sad Eyes-ben őszintén mesél arról, milyen döntéseket kellett meghoznia fiatalon a karrierje és a magánélete alakításában. A könyvben feltárja, milyen sötét árnyai voltak annak a hollywoodi csillogásnak, amelyről a közönség eddig csak a napsütéses oldalt látta, és azt is, mi történt közte és Brad Pitt között.

Christina Applegate és Brad Pitt 1989-ben.

Forrás: FilmMagic, Inc

Christina Applegate új önéletrajzi könyvében, a You with the Sad Eyes -ben mesél fiatalkori döntéseiről.

-ben mesél fiatalkori döntéseiről. Majdnem nemet mondott Kelly Bundy szerepére a Rém rendes családban .

. Az 1989-es MTV Video Music Awards-on Brad Pitt helyett Sebastian Bachra figyelt.

Bach tartós kapcsolatban élt, amikor összemelegedtek, Applegate a döntését később megbánta.

Brad Pittel évekig nem beszéltek a történtek miatt.

A könyv őszintén beszél a testkép, a karrier és a hollywoodi elvárások nyomásáról.

Christina Applegate egy rocksztár miatt kosarazta ki Brad Pittet

Applegate a könyvében többek között arról ír, hogy majdnem nemet mondott az Egy rém rendes család című sitcomban Kelly Bundy szerepére, amely végül világsztárrá tette. „Eleinte utáltam a karaktert, de később rájöttem, hogy ez az a lehetőség, ami előre visz a pályámon” – írja a könyvben.

A sorozat sikerét követően a fiatal színésznő lehetőséget kapott, hogy a 1989-es MTV Video Music Awards műsorvezetőjeként tündököljön, és ekkor hívta el Brad Pittet is, aki ekkor még csak kezdő színészként volt jelen a hollywoodi körökben. Applegate azonban elmondása szerint az este során teljes figyelme Sebastian Bach, a Skid Row frontembere felé irányult. „Egész éjjel Bachra koncentráltam, aki hosszú hajú, izmos fiatalember volt” – idézi a könyv a színésznőt, aki akkor mindössze 17 éves volt.

„Brad akkoriban még csak érvényesülni próbált színészként, és még nem volt az a Brad Pitt, sokak álmai férfija (...) Bradnek az én anyámat kellett szomorúan hazavinnie. Útközben egy benzinkútnál majdnem összeverekedett egy bandatagokkal, és nem meglepő módon nagyon mérges lett rám”

– írta. A színésznő később ráébredt, hogy Bach tartós kapcsolatban él, és van egy egyéves gyermeke, így később megbánta döntését – írja a US Weekly.