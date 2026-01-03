Mágiaügyi személyiségteszt: a Harry Potter melyik varázslatos lénye választana téged a gazdájának?

Ideje visszatérni a Harry Potter-univerzumba! Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, hogy vajon Dobbyt, Csikócsőrt, Aragogot vagy a Baziliszkuszt kellene esténként megsétáltatnod!
A Harry Potter-világ mágikus lényei
Bár a varázslények univerzumába sokkal nagyobb betekintést nyújt a Harry Potter-franchise folytatása, a Legendás állatok és megfigyelésük (sőt, lehet, hogy az épp készülő Harry Potter-sorozat is ilyen lesz), mi most mégis maradunk az eredeti filmeknél.
Emlékszel még, amikor először láttad meg a tekintélyt követelő hippogriffet, vagy amikor először ijedeztél a gigantikus méretű baziliszkusztól? Nos, most örökre a totemállataiddá válhatnak!
Ezek a lények nem választanak ám bárkit gazdájuknak, az eredményre tehát légy büszke! Igaz, ha ezek a lények valóban a kis kedvenceiddé válnának, akkor nem biztos, hogy a szomszédod annyira szívlelne. De nyugalom, ezzel a teszttel csak az erejüket kapod meg, nem fog rád törni egy 6 m hosszú kígyó.
Varázslatos lények-személyiségteszt:
1. Mit gondolsz a szabályokról?
A: Van, aminek látom értelmét.
B: Szabályok mindig kellenek!
C: Nem zavarnak egyáltalán.
D: Szabályok? Kérlek, ne nevettess!
2. Kivel érzed a legjobban magad?
A: a családommal
B: a barátaimmal
C: a munkatársaimmal
D: egyedül
3. Mi a legfontosabb számodra a másikban párkeresés során?
A: Tartsa tiszteletben a határaimat!
B: Legyen humorérzéke!
C: Legyen önbecsülése, de ne legyen elszállva magától!
D: Legyen intelligens!
4. Hogyan jellemeznéd magad?
A: lojális
B: önzetlen
C: bátor
D: ambiciózus
5. Mi a kedvenc hobbid?
A: a sütés-főzés
B: a kirándulás
C: az olvasás
D: a vásárlás
Mágiaügyi-személyiségteszt megoldása:
Ha a legtöbb válaszod A:
A te „kisállatod” mától hivatalosan is Aragog, az akromantula. Szeretsz közösségben élni, de a hozzád legközelebb állókkal érzed magad igazán jól. Értük pedig bármit megtennél. Az igazán nagy méretű totemállatodtól a kitartást kapod szupererőként.
Ha a legtöbb válaszod B:
Téged Dobby, a házi manó fog innentől szolgálni. Az egyenesség és a kedvesség jellemez téged. Ne félj kiállni magadért, hiszen Dobby is mert bátor lenni! A házi manótól egy viselt zoknit kapsz ajándékba, ami megszabadít a saját béklyóidtól! A totemlényed segíteni fog, hogy többé ne légy people-pleaser!
Ha a legtöbb válaszod C:
Téged a fenséges hippogriff, vagyis Csikócsőr választott gazdájául. Imádod a kihívásokat és az új élményeket, de vigyázz, ne veszítsd el a fejedet a merészséged oltárán. Csikócsőrtől a bölcsességet kapod új képességként.
Ha a legtöbb válaszod D:
Te lettél a kígyók királyának, vagyis a Baziliszkusznak a gazdája. Bátor vagy és megállíthatatlan. De ez a töretlen erő néha olyan kudarcokhoz vezet, amelyekből nehezen tudsz talpra állni. De ne félj, az új totemállatodtól a biztonságot kapod, hogy megóvjon az ilyen helyzetekben.