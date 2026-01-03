Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Mágiaügyi személyiségteszt: a Harry Potter melyik varázslatos lénye választana téged a gazdájának?

varázsvilág mágia mitikus lény Harry Potter
Baranyi Hanna
2026.01.03.
Harry Potter világa elől senki sem menekülhet! Akár szereti a filmsorozatot, akár nem, nincs olyan ember, aki ne hallott volna a fiúról, aki túlélte Voldemort haragját. Ha viszont igazi rajongó vagy, akkor ez a kvíz neked szól! Bizonyára tudod már, hogy melyik házba tartoznál, vagy hogy melyik karakter lennél. De azt tudod, hogy melyik Harry Potter-béli mágikus lénynek lennél a büszke gazdája? Ha nem, akkor itt az ideje kideríteni!

Ideje visszatérni a Harry Potter-univerzumba! Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, hogy vajon Dobbyt, Csikócsőrt, Aragogot vagy a Baziliszkuszt kellene esténként megsétáltatnod!

Harry Potter-személyiségteszt
Téged vajon melyik mágikus lény fog kiválasztani a Harry Potterből?
Forrás: Shutterstock

A Harry Potter-világ mágikus lényei

Bár a varázslények univerzumába sokkal nagyobb betekintést nyújt a Harry Potter-franchise folytatása, a Legendás állatok és megfigyelésük (sőt, lehet, hogy az épp készülő Harry Potter-sorozat is ilyen lesz), mi most mégis maradunk az eredeti filmeknél. 

Emlékszel még, amikor először láttad meg a tekintélyt követelő hippogriffet, vagy amikor először ijedeztél a gigantikus méretű baziliszkusztól? Nos, most örökre a totemállataiddá válhatnak!

Ezek a lények nem választanak ám bárkit gazdájuknak, az eredményre tehát légy büszke! Igaz, ha ezek a lények valóban a kis kedvenceiddé válnának, akkor nem biztos, hogy a szomszédod annyira szívlelne. De nyugalom, ezzel a teszttel csak az erejüket kapod meg, nem fog rád törni egy 6 m hosszú kígyó.

Varázslatos lények-személyiségteszt:

1. Mit gondolsz a szabályokról?

A: Van, aminek látom értelmét.
B: Szabályok mindig kellenek!
C: Nem zavarnak egyáltalán.
D: Szabályok? Kérlek, ne nevettess!

2. Kivel érzed a legjobban magad?

A: a családommal
B: a barátaimmal
C: a munkatársaimmal
D: egyedül

3. Mi a legfontosabb számodra a másikban párkeresés során?

A: Tartsa tiszteletben a határaimat!
B: Legyen humorérzéke!
C: Legyen önbecsülése, de ne legyen elszállva magától!
D: Legyen intelligens!

4. Hogyan jellemeznéd magad?

A: lojális
B: önzetlen
C: bátor
D: ambiciózus

5. Mi a kedvenc hobbid?

A: a sütés-főzés
B: a kirándulás
C: az olvasás
D: a vásárlás

Mágiaügyi-személyiségteszt megoldása:

Ha a legtöbb válaszod A:

A te „kisállatod” mától hivatalosan is Aragog, az akromantula. Szeretsz közösségben élni, de a hozzád legközelebb állókkal érzed magad igazán jól. Értük pedig bármit megtennél. Az igazán nagy méretű totemállatodtól a kitartást kapod szupererőként.

Harry Potter-személyiségteszt
Téged Aragog, az akromantula választott.
Forrás: YouTube / TOPSCENES

Ha a legtöbb válaszod B:

Téged Dobby, a házi manó fog innentől szolgálni. Az egyenesség és a kedvesség jellemez téged. Ne félj kiállni magadért, hiszen Dobby is mert bátor lenni! A házi manótól egy viselt zoknit kapsz ajándékba, ami megszabadít a saját béklyóidtól! A totemlényed segíteni fog, hogy többé ne légy people-pleaser!

Dobby, a házimanó
Dobby, a házimanó lett a totemlényed.
Forrás: Profimedia

Ha a legtöbb válaszod C:

Téged a fenséges hippogriff, vagyis Csikócsőr választott gazdájául. Imádod a kihívásokat és az új élményeket, de vigyázz, ne veszítsd el a fejedet a merészséged oltárán. Csikócsőrtől a bölcsességet kapod új képességként.

Csikócsőr, a hippogriff
Téged is felültetne így a hátára Csikócsőr.
Forrás: Profimedia

Ha a legtöbb válaszod D:

Te lettél a kígyók királyának, vagyis a Baziliszkusznak a gazdája. Bátor vagy és megállíthatatlan. De ez a töretlen erő néha olyan kudarcokhoz vezet, amelyekből nehezen tudsz talpra állni. De ne félj, az új totemállatodtól a biztonságot kapod, hogy megóvjon az ilyen helyzetekben.

Baziliszkusz
Neked nem kell félned a Baziliszkusztól.
Forrás: YouTube / MOVIECLIPS

Elárverezik Alan Rickman személyes tárgyait: a Harry Potter-filmek relikviáira is licitálhatnak

Alan Rickman személyes tárgyai eladásra kerülnek, és a jó hír, hogy te is hazaviheted őket pár százezer forintért!

Vastaps és ováció a Broadway-n: a Harry Potter sztárja, Tom Felton több mint 10 év után tért vissza Draco Malfoyként

Tom Felton ismét Draco Malfoy karakterét ölthette magára a színpadon. A Harry Potter sztárja miatt egy kis időre megállt az előadás.

Kihagyhatatlan élmény vár a Harry Potter-rajongókra − Indulj te is a személyre szabott varázsutazásra!

Különleges élményben lehet részük február 6-tól a Harry Potter-rajongóknak. A minden idők legkülönlegesebb és legnagyobb szabású utazó kiállítása, a Harry Potter varázslatos világát és annak elbűvölő, bővített univerzumát mutatja be Szentendrén.

 

