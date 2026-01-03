Mágiaügyi személyiségteszt: a Harry Potter melyik varázslatos lénye választana téged a gazdájának?

Ideje visszatérni a Harry Potter-univerzumba! Töltsd ki a személyiségtesztet, és derítsd ki, hogy vajon Dobbyt, Csikócsőrt, Aragogot vagy a Baziliszkuszt kellene esténként megsétáltatnod!

Téged vajon melyik mágikus lény fog kiválasztani a Harry Potterből?

Forrás: Shutterstock

A Harry Potter-világ mágikus lényei

Bár a varázslények univerzumába sokkal nagyobb betekintést nyújt a Harry Potter-franchise folytatása, a Legendás állatok és megfigyelésük (sőt, lehet, hogy az épp készülő Harry Potter-sorozat is ilyen lesz), mi most mégis maradunk az eredeti filmeknél.

Emlékszel még, amikor először láttad meg a tekintélyt követelő hippogriffet, vagy amikor először ijedeztél a gigantikus méretű baziliszkusztól? Nos, most örökre a totemállataiddá válhatnak!

Ezek a lények nem választanak ám bárkit gazdájuknak, az eredményre tehát légy büszke! Igaz, ha ezek a lények valóban a kis kedvenceiddé válnának, akkor nem biztos, hogy a szomszédod annyira szívlelne. De nyugalom, ezzel a teszttel csak az erejüket kapod meg, nem fog rád törni egy 6 m hosszú kígyó.

Varázslatos lények-személyiségteszt:

1. Mit gondolsz a szabályokról?

A: Van, aminek látom értelmét.

B: Szabályok mindig kellenek!

C: Nem zavarnak egyáltalán.

D: Szabályok? Kérlek, ne nevettess!

2. Kivel érzed a legjobban magad?

A: a családommal

B: a barátaimmal

C: a munkatársaimmal

D: egyedül

3. Mi a legfontosabb számodra a másikban párkeresés során?

A: Tartsa tiszteletben a határaimat!

B: Legyen humorérzéke!

C: Legyen önbecsülése, de ne legyen elszállva magától!

D: Legyen intelligens!

4. Hogyan jellemeznéd magad?

A: lojális

B: önzetlen

C: bátor

D: ambiciózus

5. Mi a kedvenc hobbid?

A: a sütés-főzés

B: a kirándulás

C: az olvasás

D: a vásárlás

Mágiaügyi-személyiségteszt megoldása:

Ha a legtöbb válaszod A:

A te „kisállatod” mától hivatalosan is Aragog, az akromantula. Szeretsz közösségben élni, de a hozzád legközelebb állókkal érzed magad igazán jól. Értük pedig bármit megtennél. Az igazán nagy méretű totemállatodtól a kitartást kapod szupererőként.

Téged Aragog, az akromantula választott.

Forrás: YouTube / TOPSCENES

Ha a legtöbb válaszod B:

Téged Dobby, a házi manó fog innentől szolgálni. Az egyenesség és a kedvesség jellemez téged. Ne félj kiállni magadért, hiszen Dobby is mert bátor lenni! A házi manótól egy viselt zoknit kapsz ajándékba, ami megszabadít a saját béklyóidtól! A totemlényed segíteni fog, hogy többé ne légy people-pleaser!