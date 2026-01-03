Lénárt Évi jósnő elárulta: három sztárcsalád is új taggal bővülhet 2026-ban - Videó

Lénárt Évi a mágia és a paranormális tényezők ismert szakértője. Az ország jósnője belenézett a kártyáiba az újév kezdetén és váratlan megállapításokat tett. A látnok elárulta, hogy igazi baby-boomot látott a jövőben. Szerinte 2026-ban három hazai sztárcsalád is új taggal bővülhet. Jövünk a részletekkel.

Lénárt Évi szerint több hazai híresség is szülői örömök elé néz 2026-ban

Forrás: Getty Images

Lénárt Évi jóslata szerint Vastag Csabáék végre belevágnak a babaprojektbe

A jósnő szerint G.w.M és Kulcsár Edina ismét szülőkké válnak, rajtuk kívül pedig Vastag Csabáékhoz, és Tóth Gabiékhoz is bekopoghat a gólya az idei évben. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mit látott a kártyáiban Lénárt Évike, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

@life.hu_official Celeb babyk a láthatáron! Ha azt hitted, 2026-ban már nem érhetnek meglepetések a hazai sztárvilágban, kapaszkodj meg: Lénárt Évike kártyái szerint igazi baba-boom közeleg! A jósnő olyan titkokat súgott meg, amelyek még a legismertebb celebek életét is fenekestül felforgatják. #life #jóslat #2026 #lénártévike #vastagcsaba #kulcsáredina #jövő #misztikum ♬ eredeti hang – life.hu_official - life.hu_official

A mágus korábbi jóslatait pedig itt tudod elolvasni: