Lénárt Évi jósnő elárulta: három sztárcsalád is új taggal bővülhet 2026-ban - Videó

jóslat Lénárt Évi gyermekáldás
Life.hu
2026.01.03.
A mágus szerint több hazai hírességhez is megérkezik a gólya 2026-ban. Lénárt Évi kártyái szerint igazi baby-boom vár ránk az idei évben.

Lénárt Évi a mágia és a paranormális tényezők ismert szakértője. Az ország jósnője belenézett a kártyáiba az újév kezdetén és váratlan megállapításokat tett. A látnok elárulta, hogy igazi baby-boomot látott a jövőben. Szerinte 2026-ban három hazai sztárcsalád is új taggal bővülhet. Jövünk a részletekkel.

Lénárt Évi szerint több hazai híresség is szülői örömök elé néz 2026-ban
Forrás:  Getty Images

Lénárt Évi jóslata szerint Vastag Csabáék végre belevágnak a babaprojektbe

A jósnő szerint G.w.M és Kulcsár Edina ismét szülőkké válnak, rajtuk kívül pedig Vastag Csabáékhoz, és Tóth Gabiékhoz is bekopoghat a gólya az idei évben. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mit látott a kártyáiban Lénárt Évike, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:

A mágus korábbi jóslatait pedig itt tudod elolvasni:

Ilyen élete lesz Vajna Timi gyerekeinek: jósnő árulta el

Nemrég jelentette be Vajna Timi, hogy béranya segítségével megszületett az első gyermeke, miközben ő maga hordja a szíve alatt a második babát. Lénárt Évi jósnő pedig elmondja, milyen sors várhat a két kicsire.

Andrei Mangra ügyében a jósnő is megszólalt: "Nagyon rosszat látok neki"

A jósnő nem látja túl pozitívan a táncos jövőjét. Andrei Mangra "sajnos benne van az ügyben nyakig" - mondta.

Berki Mazsi második gyermeke Berki Krisztián reinkarnációja lesz

Ezt llítja a parapszichológus, aki beszélt az elhunyt celebbel.

 

