Lénárt Évi jósnő elárulta: három sztárcsalád is új taggal bővülhet 2026-ban - Videó

Lénárt Évi a mágia és a paranormális tényezők ismert szakértője. Az ország jósnője belenézett a kártyáiba az újév kezdetén és váratlan megállapításokat tett. A látnok elárulta, hogy igazi baby-boomot látott a jövőben. Szerinte 2026-ban három hazai sztárcsalád is új taggal bővülhet. Jövünk a részletekkel.
Lénárt Évi jóslata szerint Vastag Csabáék végre belevágnak a babaprojektbe
A jósnő szerint G.w.M és Kulcsár Edina ismét szülőkké válnak, rajtuk kívül pedig Vastag Csabáékhoz, és Tóth Gabiékhoz is bekopoghat a gólya az idei évben. Ha kíváncsi vagy rá, hogy mit látott a kártyáiban Lénárt Évike, akkor nézd meg a témában készített TikTok-videónkat:
